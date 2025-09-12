Ile Maurice: Légère baisse, inflation toujours en hausse

Les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius indiquent que l'indice des prix à la consommation (CPI) a légèrement diminué en août, passant de 108,2 points en juillet à 108,1 points, soit une baisse de 0,1 point. Cette évolution résulte principalement de la baisse des prix des légumes, tandis que la hausse des prix des véhicules automobiles et des aliments prêts à consommer a partiellement compensé cette tendance.

Sur 12 mois, l'inflation annuelle reste en hausse. Comparée à août 2024, elle atteint 4,8 %, contre 2,7 % un an plus tôt. L'inflation headline, qui mesure la variation sur la même période, montre toutefois une modération, passant de 4,0 % à 3,3 %.

Les indices sous-jacents indiquent une tendance contrastée. CORE1, qui exclut l'alimentation, les boissons, le tabac et les intérêts hypothécaires, est passé de 1,8 % à 5,2 %. CORE2, qui exclut également l'électricité, le gaz, les autres combustibles et les produits contrôlés, a augmenté de 3,1 % à 7,4 %. Sur un an, CORE1 a progressé de 2,3 % à 3,2 % et CORE2 de 3,6 % à 5,4 %.

En analysant les différentes catégories de consommation, les tendances apparaissent variées. L'alimentation et les boissons non alcoolisées ont reculé de 111,0 à 109,9 (-1,0 %), tandis que d'autres secteurs ont enregistré des hausses. Les vêtements et chaussures sont passés de 105,5 à 106,1 (+0,6 %), l'ameublement et l'entretien du foyer de 109,3 à 109,8 (+0,5 %), le transport de 102,4 à 102,9 (+0,5 %) et le secteur de la santé de 114,0 à 114,2 (+0,2 %).Les restaurants et services d'hébergement ont connu la plus forte progression, de 115 , 9 à 117 ,3(+1,3 %), tandis que les soins personnels, la protection sociale et autres biens et services divers ont légèrement augmenté de 107,9 à 108,1 (+0,2 %).

Certaines catégories sont restées stables : boissons alcoolisées et tabac (113,0), logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (100,9), information et communication (100,6), services éducatifs (110,7) et services financiers et d'assurance (115,0).