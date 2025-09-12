Addis Ababa — Le Programme alimentaire mondial (PAM) a réaffirmé son engagement à soutenir les récentes avancées notables de l'Éthiopie en matière d'action climatique et d'initiatives de sécurité alimentaire.

L'Éthiopie a fait des progrès considérables en matière d'action climatique grâce à diverses initiatives, le pays ayant intégré la résilience climatique dans ses plans de développement nationaux et fait progresser l'agriculture intelligente face au climat.

Grâce à la plantation massive d'arbres, notamment d'arbres fruitiers et d'arbres fourragers, le pays jette les bases de la sécurité alimentaire nationale et de la résilience économique.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Zlatan Milisic, directeur national du PAM en Éthiopie, a salué l'engagement et l'investissement de l'Éthiopie dans le programme d'héritage vert, qui est exemplaire pour d'autres pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Je suis très impressionné par l'engagement et l'investissement de l'Éthiopie dans ce programme d'héritage vert", a-t-il affirmé.

L'Éthiopie a planté plus de 48 milliards d'arbres depuis le lancement de l'initiative par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019.

M. Milisic a reconnu l'engagement de l'Éthiopie à faire progresser l'ensemble du pays en matière d'action climatique, mais aussi de sécurité alimentaire et de systèmes alimentaires au sens large.

"Je pense qu'il est très important de reconnaître que l'Éthiopie est consciente de ce qu'elle doit faire davantage et mieux pour faire avancer l'ensemble du pays dans le domaine de l'action climatique, mais aussi de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires au sens large", a expliqué le directeur national.

Rappelons que l'Éthiopie a fait des progrès considérables en matière de sécurité alimentaire grâce à des initiatives telles que l'initiative nationale de culture du blé, qui lui a permis d'atteindre l'autosuffisance en passant du statut d'importateur de blé à celui de premier producteur d'Afrique.

Le programme "Bounty of the Basket" (Yelemat Tirufat) stimule également la production d'aliments divers comme les produits laitiers, le poisson et le poulet, tandis que l'initiative "Green Legacy" lutte contre le changement climatique et améliore la nutrition grâce à la plantation d'arbres.

"Nous voyons beaucoup d'initiatives et d'investissements dans l'agriculture, dans les systèmes alimentaires, dans la capacité du pays à prendre soin des personnes touchées par les catastrophes et à être moins dépendant de l'aide étrangère", a déclaré le directeur national.

Reconnaissant toutes ces initiatives nationales, il a réaffirmé l'engagement du PAM à continuer à soutenir les diverses initiatives du gouvernement pour construire une communauté plus résiliente.

Il a également expliqué : "Nous sommes très heureux au PAM de travailler avec les bureaux du gouvernement national, les ministères et les commissions sur les risques de catastrophes, en les aidant à construire leurs systèmes pour qu'ils soient plus robustes, plus résistants, et aussi pour renforcer la résilience de la population et de la communauté".

L'initiative Green Legacy de l'Éthiopie et son objectif plus large d'autosuffisance alimentaire sont étroitement liés, l'initiative visant à restaurer les écosystèmes, à améliorer les sols et les ressources en eau et à stimuler la productivité agricole.