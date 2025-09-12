Afrique: L'Union africaine et l'Éthiopie en première ligne dans les efforts de verdissement du continent

Addis-Abeba — L'Union africaine (UA), en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux, redouble d'efforts pour renforcer la résilience environnementale du continent.

Lors du sommet africain sur le climat(ACS2) qui s'est tenu du 8 à 10 septembre 2025, Ulrich Diasso, membre du personnel diplomatique, a salué les actions concrètes de l'UA, tout en appelant à une mobilisation plus large des pays africains.

Il a insisté sur l'importance des services climatiques fiables pour permettre aux États africains de s'adapter efficacement aux bouleversements environnementaux.

« Nous ne pouvons pas nous adapter sans information climatique », a-t-il déclaré, en soulignant le partenariat stratégique de l'UA avec l'Union européenne, l'Organisation Météorologique Mondiale et le Centre Européen des Satellites météorologiques qui visent à renforcer les capacités techniques locales pour délivrer des données climatiques précises et accessibles. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les initiatives majeures évoquées, la Grande Muraille Verte a été mise en lumière. Ce projet panafricain de reforestation permettra non seulement de capturer le CO₂, mais aussi d'augmenter les précipitations, améliorant ainsi la productivité agricole et les conditions de vie des populations.

« Planter des arbres, c'est entretenir la vie », a affirmé Diasso, félicitant le gouvernement éthiopien pour son engagement exemplaire dans son initiative «Empreinte Verte».

Sur le plan personnel, il a partagé sa propre contribution à la lutte écologique : « J'ai moi-même planté des arbres lors de la Journée de l'Arbre, et je continuerai à le faire. »

Par ailleurs, Diasso a évoqué le rôle clé de son pays, le Burkina Faso, reconnu pour ses nombreux barrages hydrauliques présents dans presque chaque village qui, selon lui, sont essentielles pour renforcer la résilience des communautés rurales et promouvoir une énergie propre et durable, en ligne avec les objectifs climatiques des Nations Unies.

Il a enfin sur adressé ses voeux du Nouvel An aux Éthiopiens en sa langue locale en disant: « Da bendre», qui signifie Bonne année.