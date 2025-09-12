Sénégal: Financement du développement - Dakar repense la souveraineté économique africaine

La capitale sénégalaise se prépare à accueillir, le 25 septembre 2025, la toute première édition du Forum Structured Finance Africa (SFA), une rencontre internationale qui réunira plus de 300 décideurs, investisseurs et experts autour des enjeux de la transformation structurelle et de la souveraineté économique du continent.

Dans un contexte marqué par un déficit annuel de financement des infrastructures africaines estimé à plus de 108 milliards de dollars, ledit Forum entend placer l'innovation financière au coeur de la réflexion stratégique. Placée sous le thème « Innovations financières et transformation structurelle des économies africaines : titrisation, financements durables et souveraineté », cette rencontre se veut un cadre privilégié pour explorer des solutions adaptées et ancrées dans les réalités régionales.

Les échanges s'articuleront autour de cinq axes majeurs : le marché africain de la titrisation, afin de mobiliser l'épargne locale et d'alléger les bilans financiers ; la régulation, la notation et la fiscalité, pour renforcer la confiance des investisseurs ; le trade finance et les financements structurés, afin de sécuriser les importations stratégiques et stimuler le commerce intra-africain ; la finance durable et les infrastructures sociales, grâce à des instruments hybrides à fort impact social, environnemental et climatique ; le financement des PME et TPE, par le renforcement des synergies entre microfinance, fintech et structuration financière.

Parmi les personnalités attendues figurent Félix Edoh Kossi Amenounve, Directeur général de la BRVM, Christopher Chijiutomi, Directeur Afrique de British International Investment, Oulimata Ndiaye Diassé, Directrice générale d'UMOA-Titres, ainsi qu'Anouar Hassoune, Directeur général de GCR Ratings. Leur expertise contribuera à nourrir des échanges de haut niveau, tournés vers l'action et l'efficacité.

Co-organisé par Invictus Capital & Finance, KF Titrisation et Development Finance Advisory, le Forum SFA 2025 se veut un catalyseur de solutions africaines, porteur d'une vision de souveraineté financière et d'un développement inclusif et durable.