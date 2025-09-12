Sénégal: Crise du nettoiement - Les concessionnaires annoncent la reprise ce jour, de leurs activités

Après plusieurs jours d'interruption due à des retards de paiement de la SONAGED SA, les prestataires de nettoiement ont décidé de reprendre leurs activités. Cette décision fait suite à des engagements financiers pris par les autorités compétentes.

Les sociétés chargées du nettoiement ont annoncé la reprise immédiate de leurs activités à travers le pays. Cette décision survient après une suspension des prestations provoquée par d'importants retards de règlement de leurs factures par la SONAGED SA.

Selon un communiqué publié par les prestataires, cette mesure d'arrêt n'était pas volontaire, mais rendue inévitable par la situation financière devenue intenable. Face à cette crise, plusieurs concertations ont été menées avec les autorités du secteur, notamment la Direction Générale du Budget (DGB), qui ont abouti à des engagements concrets.

Deux mesures principales ont été annoncées à savoir "le paiement immédiat d'au moins 25 % de la dette arrêtée au 31 juillet 2025 ; l'intégration d'un plan d'apurement total du solde restant dans le budget de l'année 2026, actuellement en cours de préparation."

Les entreprises ont salué « la volonté politique » exprimée à travers ces décisions, tout en réaffirmant leur sens du devoir face aux enjeux du service public de nettoiement.

Elles ont ainsi décidé de reprendre leurs activités dès aujourd'hui, tout en plaçant leur confiance dans la diligence et la bonne exécution du plan promis par les autorités. La normalisation des opérations devrait donc permettre une reprise progressive du service de propreté sur l'ensemble du territoire.