Maroc: Casablanca accueille le 2ème Forum-Salon international de la mobilité, du transport et de la logistique

La deuxième édition du Forum-Salon international de la mobilité, du transport et de la logistique (LOGITERRE) se tiendra du 16 au 18 octobre prochain à Casablanca sous le thème "Connectivité : vers un nouveau modèle de coopération Sud-Sud".

L'annonce en a été faite, mercredi à Casablanca, lors d'une conférence de presse donnée par les organisateurs, l'Union africaine des organisations des transports et de la logistique (UAOTL) et l'Association marocaine des transports routiers intercontinentaux (AMTRI-Maroc).

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement qui réunira les représentants de plus de 40 pays africains se positionne comme une plateforme unique de dialogue et de coopération où le Maroc confirme son rôle de trait d'union entre les continents, affirmant sa vocation à jouer un rôle moteur dans la structuration d'une nouvelle carte africaine de la mobilité et de la logistique.

Selon les organisateurs, cette édition mettra tout particulièrement en lumière l'Initiative Royale pour le développement de la façade atlantique, un projet stratégique qui ouvre aux pays du Sahel enclavés un accès direct à l'océan Atlantique et qui érige le Maroc en hub logistique incontournable reliant l'Afrique au reste du monde.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l'Union africaine des organisations des transports et de la logistique, Mustapha Chaoune, a indiqué que le bureau exécutif de cette organisation composé de 38 pays a choisi le Maroc pour abriter ce salon au vu de l'importance du rôle du Royaume en faveur de la modernisation du secteur du transport et de la logistique en Afrique, avant d'ajouter que l'organisation de cette deuxième édition reflète les efforts engagés par le Maroc en faveur de la mise à niveau de ce secteur dans le continent.

Pour sa part, le directeur de la stratégie, des programmes et de la coordination des transports au ministère du Transport et de la Logistique, Adil Bahi, a souligné, dans une déclaration similaire, que cet événement cherche à susciter la réflexion et le dialogue autour des problématiques posées dans le domaine du transport et de la logistique.

Autre déclaration à la MAP, celle du président du comité scientifique du salon, Ahmed Loukili, qui a fait savoir que les thèmes qui seront débattus lors de cette rencontre des transporteurs et logisticiens africains s'articuleront tout justement autour des problématiques majeures posées dans le secteur, offrant ainsi l'opportunité de proposer des recommandations et des solutions innovantes mais adaptées aux spécificités africaines.

Au-delà de sa dimension de vitrine, LOGITERRE 2025 se propose tout justement comme un véritable laboratoire d'idées et de solutions, peut-on lire dans un document des organisateurs, qui ajoutent qu'un programme scientifique panafricain réunira experts, chercheurs et universitaires des cinq sous-régions africaines afin de produire des recommandations concrètes au service de la compétitivité du continent.

Conférences, tables rondes et dialogues de haut niveau associeront décideurs politiques, autorités portuaires et aéroportuaires, urbanistes et acteurs économiques, représentant au total plus de 22 nationalités dans une démarche collective tournée vers l'action et la mise en oeuvre de solutions adaptées, apprend-on de même source.

Organisé sous l'égide du ministère du Transport et de la Logistique ainsi que du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, LOGITERRE 2025 bénéficie de l'appui du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, et du partenariat du Conseil de la région Casablanca-Settat ainsi que la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la même région.

Ce salon qui se tiendra à la Foire internationale de Casablanca ambitionne ainsi de consolider le rôle du Maroc comme centre d'excellence logistique et acteur majeur de la coopération Sud-Sud tout en positionnant le Royaume au coeur d'une dynamique mondiale tournée vers la durabilité, l'innovation et la connectivité.