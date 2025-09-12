Maroc: Célébration de la 2ème édition de la Fête du cinéma

La deuxième édition de la Fête du cinéma se tiendra tout au long de cette fin de semaine (11-14 septembre) dans 20 salles et multiplexes à travers le Royaume, ont annoncé mercredi soir les organisateurs lors d'une cérémonie de lancement au multiplexe Pathé Californie de Casablanca.

Organisée en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM) et la Chambre marocaine des salles de cinéma, cette initiative ambitionne de rendre le 7e art accessible à tous les publics, tout en renforçant la place du cinéma dans la vie culturelle nationale.

Pendant quatre jours, l'événement transformera les salles obscures en espaces de partage culturel, avec une programmation riche de plus de 50 films marocains et internationaux, projetés au tarif unique de 30 dirhams.

"Cette 2e édition confirme notre engagement à faire du cinéma un espace ouvert à tous. Nous voulons que les salles soient des lieux de vie, de culture et de rencontre", a indiqué Frédéric Godfroid, directeur des opérations Afrique de Pathé Cinémas, dans son mot d'ouverture à cette occasion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le succès populaire de la première édition a montré qu'il existe une vraie demande, une vraie attente", a-t-il ajouté.

La soirée d'ouverture a été marquée par la projection en avant-première du film "Sonate Nocturne", réalisé par Abdeslam Kelai, en présence de l'équipe du film.

"C'est une grande émotion pour moi d'ouvrir cette 2e édition avec Sonate Nocturne, un film que j'ai voulu adresser aux jeunes, à leurs questionnements, à leur rapport à l'amour et à la vie affective", a souligné le réalisateur, dans une déclaration à la MAP.

"Je remercie chaleureusement les organisateurs de cet événement. Grâce à eux, le cinéma devient plus accessible, plus vivant, plus proche des citoyens. C'est un acte fort en faveur de la culture", a-t-il affirmé.

La Fête du cinéma s'adresse à un large public : étudiants, familles, amateurs comme professionnels, tous réunis autour d'une même passion, avec l'ambition de créer des moments de partage intergénérationnels, de nourrir le dialogue culturel et de célébrer ensemble l'amour du cinéma.

Soutenue par les cinémas partenaires, cette initiative réaffirme l'engagement du Maroc en faveur de la diffusion et de la valorisation du cinéma. Elle fédère l'ensemble des acteurs du secteur - institutions, distributeurs et professionnels - autour d'un objectif commun : renforcer la place du cinéma dans la culture marocaine et offrir une expérience accessible, inclusive et mémorable à tous les spectateurs.

Dans le cadre de cette 2e édition, l'Association Yed Najma, partenaire de l'événement, mettra en place un programme de sorties cinéma dédiées aux enfants issus de milieux défavorisés.

Cette initiative permettra à de nombreux jeunes de découvrir pour la première fois l'expérience d'une projection en salle, traduisant l'engagement de la Fête du cinéma en faveur de l'élargissement de l'accès à la culture et de la démocratisation du 7e art auprès des nouvelles générations.