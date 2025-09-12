Maroc: Botola Pro D1 - C'est parti

12 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le coup d'envoi de la Botola Pro D1 de football sera donné ce vendredi avec la programmation de la première journée marquée par des affiches de bonne facture. A commencer par le choc qu'abritera le Grand stade d'Agadir entre le fraîchement promu, l'Olympique Dchira, et le champion sortant, la Renaissance de Berkane.

Les autres matches programmés vendredi, IRT-HUSA, OCS-UTS et WAC-KACM, ne manqueront point d'attrait et chaque protagoniste cherchera à entamer l'exercice du bon pied.

Cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la tenue de deux confrontations, à savoir FUS-Raja et ASFAR-USYM, l'autre promu qui débute le concours par un derby palpitant.

Dimanche, le DHJ recevra le CODM au moment où le MAS affrontera la RCAZ.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Programme

Vendredi

16h00 : IRT-HUSA

18h00 : OD-RSB

18h00 : OCS-UTS

20h00 : WAC-KACM

Samedi

18h00 : FUS-Raja

20h00 : ASFAR-USYM

Dimanche

18h00 : DHJ-CODM

20h00 : MAS-RCAZ.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.