Maroc: Botola Pro D1 - C'est parti

Le coup d'envoi de la Botola Pro D1 de football sera donné ce vendredi avec la programmation de la première journée marquée par des affiches de bonne facture. A commencer par le choc qu'abritera le Grand stade d'Agadir entre le fraîchement promu, l'Olympique Dchira, et le champion sortant, la Renaissance de Berkane.

Les autres matches programmés vendredi, IRT-HUSA, OCS-UTS et WAC-KACM, ne manqueront point d'attrait et chaque protagoniste cherchera à entamer l'exercice du bon pied.

Cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la tenue de deux confrontations, à savoir FUS-Raja et ASFAR-USYM, l'autre promu qui débute le concours par un derby palpitant.

Dimanche, le DHJ recevra le CODM au moment où le MAS affrontera la RCAZ.

Programme

Vendredi

16h00 : IRT-HUSA

18h00 : OD-RSB

18h00 : OCS-UTS

20h00 : WAC-KACM

Samedi

18h00 : FUS-Raja

20h00 : ASFAR-USYM

Dimanche

18h00 : DHJ-CODM

20h00 : MAS-RCAZ.