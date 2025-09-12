Maroc: Botola Pro D1 - C'est parti

Le coup d'envoi de la Botola Pro D1 de football sera donné ce vendredi avec la programmation de la première journée marquée par des affiches de bonne facture. A commencer par le choc qu'abritera le Grand stade d'Agadir entre le fraîchement promu, l'Olympique Dchira, et le champion sortant, la Renaissance de Berkane.
Les autres matches programmés vendredi, IRT-HUSA, OCS-UTS et WAC-KACM, ne manqueront point d'attrait et chaque protagoniste cherchera à entamer l'exercice du bon pied.
Cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la tenue de deux confrontations, à savoir FUS-Raja et ASFAR-USYM, l'autre promu qui débute le concours par un derby palpitant.
Dimanche, le DHJ recevra le CODM au moment où le MAS affrontera la RCAZ.
Programme
Vendredi
16h00 : IRT-HUSA
18h00 : OD-RSB
18h00 : OCS-UTS
20h00 : WAC-KACM
Samedi
18h00 : FUS-Raja
20h00 : ASFAR-USYM
Dimanche
18h00 : DHJ-CODM
20h00 : MAS-RCAZ.