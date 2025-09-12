Soudan: Ambassadeur Mohieddin Salem, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

L'Ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed Ibrahim a prêté serment aujourd'hui devant le Président du Conseil de souveraineté de transition (CST) Commandant en chef des forces armées, le Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, en tant que Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en présence du Dr Kamil Idris, Premier ministre, un représentant du juge en chef et le Secrétaire du Secrétaire général du Conseil de souveraineté.

Dans une déclaration de presse, le ministre a félicité les forces armées, les autres forces régulières et les autres forces , qui mènent le combat pour la dignité et la fierté, ainsi que pour l'unité, la stabilité et la sécurité du Soudan.

Il a déclaré « Nous continuerons à diriger l'administration soudanaise, et notre message est un message de paix à tous ceux qui souhaitent poursuivre sur la voie de la paix. » Il est clair que le monde et la région connaissent une grande diversité.

Il a déclaré : « Nous modifierons notre voie et nos approches, y compris notre capacité à agir avec compréhension et raison, jusqu'à ce que nous obtenions ce qui réponde aux objectifs du peuple soudanais. »

Il a ajouté que le ministère des Affaires étrangères continuerait de défendre le Soudan dans la lutte en cours, soulignant que le complot contre le Soudan n'est pas né de cette guerre, mais qu'il est l'objet de complots depuis des années, indiquant que le Soudan triomphera malgré la légende.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Nous sommes ouverts à tous, sauf à ceux qui refusent et qui veux cherche à conspirer contre notre souveraineté et notre unité perdra. Nous invitons tous les habitants de la région et tendrons la main à tous ceux qui souhaitent participer à nos actions de bien. »