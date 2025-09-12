Tunisie: Projet de laboratoire de génome humain - Détecter plus tôt les maladies génétiques et réduire les frais de santé

Le Dr Hatem El Ghzal, spécialiste en embryologie, a expliqué ce vendredi 12 septembre 2025 que le projet du Laboratoire national du génome humain s'inscrit dans un programme national intégré de prévention des maladies génétiques.

Dans une déclaration à la Radio nationale, il a ajouté que ce projet repose sur deux axes principaux :

Réduire le nombre de naissances de nourrissons atteints de maladies héréditaires.

Détecter précocement ces maladies si un enfant naît avec une affection génétique.

Le programme, a-t-il précisé, s'appuie notamment sur les médecins de famille, qui fournissent les certificats médicaux prénuptiaux. Ces certificats exigent la réalisation des analyses nécessaires pour se prémunir des risques de maladies héréditaires.

Le Dr Ghzal a également révélé que, une fois achevé et mis en service, ce laboratoire permettra de réaliser des analyses génétiques très avancées pour les patients des hôpitaux publics. Auparavant, ces analyses devaient être envoyées à l'étranger. Le service sera également étendu aux laboratoires du secteur privé, et il contribuera à protéger le génome tunisien.

Il est à noter que le ministre de la Santé, Mostapha Ferjani, a présidé il y a deux jours une réunion de travail consacrée au suivi de ce projet à l'Institut Pasteur de Tunis. Il a souligné que ce projet constitue une priorité nationale pour garantir la souveraineté sanitaire et renforcer le rayonnement scientifique et international de la Tunisie.