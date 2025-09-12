Tunisie: Marathon Comar - La 38e édition aura lieu le 30 novembre prochain

12 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La 38e édition du Marathon international de Comar Tunis-Carthage se tiendra en Tunisie, le dimanche 30 novembre, sous le slogan « Courons pour une Tunisie plus verte ».

Cet événement sportif annuel, organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec la Fédération tunisienne d'athlétisme, verra la participation de milliers de coureurs tunisiens et étrangers, passionnés de sport et soucieux de la protection de l'environnement.

L'objectif de cette manifestation est de promouvoir le sport pour tous comme mode de vie, en encourageant l'activité physique régulière et la participation à ce type de courses afin de lutter contre les effets négatifs du mode de vie moderne et de préserver la santé et le bien-être de chacun.

Le marathon proposera différentes courses : un marathon (42 km), un semi-marathon (21 km), une course pour tous (5 km) et une course pour enfants.

Le Marathon international de Comar Tunis-Carthage est un événement sportif créé en 1986 en Tunisie. Il combine défi sportif et sensibilisation à l'environnement, et ses bénéfices sont dédiés à la plantation d'arbres et au soutien de causes environnementales durables.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.