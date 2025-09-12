Tunisie: Village SOS - Cérémonie en l'honneur de 147 enfants et jeunes qui se sont distingués

L'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS a organisé aujourd'hui, vendredi, dans la capitale, une cérémonie de la Journée de la Science sous le thème « Journée SOS des Lauréats », pour rendre hommage à 147 enfants et jeunes d'excellence qui se sont distingués dans leurs parcours scolaires et de formation. Ces jeunes proviennent des Villages d'Enfants SOS (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda) ainsi que des bureaux de soutien familial (Al-Ala et Hassi El Farid), et ce, pour l'année scolaire 2024-2025.

Le directeur national de l'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS, Achraf Saïdi, a expliqué que cet événement festif vise à motiver les enfants et jeunes pris en charge par l'association à redoubler d'efforts et à exceller dans leurs parcours éducatifs. L'association est convaincue de l'importance primordiale du savoir, le considérant comme l'unique voie vers le progrès, le développement social et l'autonomie.

À cette occasion, Achraf Saïdi a appelé les citoyens à soutenir davantage l'association pour garantir la rentrée scolaire, universitaire et de formation de plus de 5 268 élèves et étudiants à travers toutes les étapes de leur éducation. Le coût de cette rentrée est estimé à plus de 2,741 millions de dinars pour fournir les fournitures scolaires (sacs, cahiers, livres, stylos, etc.) et les vêtements (blouses, tenues de sport, chaussures...).

Saïdi a précisé que l'association dépend principalement des dons et contributions de ses soutiens, qu'il s'agisse d'institutions ou de particuliers, ces derniers représentant près de 90 % de son budget. Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées contribue quant à lui à environ 10 % du budget total.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est à noter que le taux de réussite scolaire des enfants et jeunes pris en charge par l'association, au cours de la dernière année scolaire et universitaire, a atteint 74 %. Par ailleurs, 95 % des étudiants de l'enseignement supérieur ont obtenu d'excellents résultats, et le taux de réussite au baccalauréat s'est élevé à 67 %.