Tunisie: Palais des Congrès de Tunis - Coup d'envoi du Salon International du Tourisme et de la Omra

Les activités de la quatrième édition du Salon International du Tourisme et de la Omra ont démarré ce vendredi au Palais des Congrès de la capitale. L'événement, qui se tient les 12 et 13 septembre 2025, réunit un nombre important de professionnels de Tunisie, d'Arabie saoudite et d'autres pays.

Selon ses organisateurs, ce salon rassemble les principaux acteurs et spécialistes des domaines du tourisme, des services de la Omra et des industries culturelles, dans un format innovant qui donne aux voyages des dimensions supplémentaires.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme, Ahmed Bettaieb, a souligné le caractère unique de cette édition. La première journée sera dédiée aux professionnels et à toutes les personnes intéressées par les affaires du tourisme et de la Omra, tandis que la seconde journée sera ouverte au grand public.

À cet égard, Bettaieb a déclaré que la fédération a veillé, lors de cette édition, à s'associer avec l'Organisation tunisienne pour la protection du consommateur afin de mieux organiser la saison de la Omra, d'éviter les circuits illégaux, de mettre un terme aux acteurs non autorisés et de garantir les droits des clients, qu'ils soient de Tunisie ou d'ailleurs, face aux abus constatés lors des saisons précédentes.

Selon le responsable, des panels de discussion seront organisés durant cet événement. Ils seront consacrés à l'explication des lois par des représentants du ministère des Affaires religieuses, à la sensibilisation des clients par l'Organisation tunisienne pour la protection du consommateur, et à la tenue de conférences de haut niveau qui débattront des nouveaux modèles touristiques et du rôle de l'innovation dans ce domaine.

De son côté, la cheffe de cabinet du ministre des Affaires religieuses, Ghofrane Sahli, a indiqué que le ministère a commencé les préparatifs pour la saison de la Omra et du pèlerinage en tenant des réunions régulières avec toutes les parties prenantes pour corriger les lacunes.

Elle a précisé que la note d'orientation pour la Omra a été publiée le 28 juillet 2025 sur le site officiel du ministère. De plus, un encadrement des accompagnateurs de la Omra et des sessions de formation sont prévus pour leur délivrer un certificat reconnu, en partenariat avec le ministère du Tourisme et la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme.

À cet égard, Saheli a insisté sur la nécessité pour les pèlerins de signer le contrat de la Omra afin de protéger les droits du pèlerin et de l'agence de voyages, soulignant que ce contrat a été amélioré pour inclure de nouvelles conditions et obligations. L'intervenante a ajouté que la ministre des Affaires religieuses a veillé à présenter pour la première fois un guide pour le pèlerin ainsi qu'un dépliant contenant les piliers de la Omra, les modalités de son accomplissement et les interdictions à éviter pendant les rituels.

Pour sa part, la vice-présidente de l'Organisation tunisienne pour la protection du consommateur, Soraya Tebassi, a souligné que l'organisation travaillera, lors de la prochaine saison de la Omra, pour garantir les droits du pèlerin, en particulier lors de son départ du territoire tunisien, en assurant un bon encadrement. L'organisation cherche à mieux structurer et organiser un secteur qui souffre de nombreuses défaillances et d'abus de la part de certaines agences de voyages opérant illégalement.

Tebassi a confirmé que l'organisation reçoit quotidiennement un nombre important de plaintes de citoyens pendant les saisons du pèlerinage et de la Omra, estimant que le contrat de la Omra permettra au pèlerin de protéger ses droits et de déposer une réclamation en cas de fraude.