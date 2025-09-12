Tunisie: INSSPA - L'agrément obligatoire pour les entreprises de conditionnement alimentaire

L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits alimentaires a souligné aujourd'hui, dans un communiqué publié vendredi, la nécessité pour tous les propriétaires d'usines de conditionnement de denrées alimentaires d'obtenir l'approbation des autorités compétentes pour exercer cette activité. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et de la protection du consommateur.

L'Agence a ajouté que ceux qui souhaitent poursuivre leurs activités doivent régulariser leur situation dans les plus brefs délais et se conformer aux aspects juridiques et techniques, notamment en informant l'Agence conformément à la décision du ministre de la Santé du 11 mars 2025.

Cette décision exige que toutes les entreprises opérant dans le secteur alimentaire et le secteur des aliments pour animaux informent l'Agence de leur activité, mettent en place un programme d'auto-surveillance et respectent les bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire.

L'Agence a également précisé que toute infraction à ces réglementations est considérée comme une violation du principe de sécurité alimentaire et expose son auteur à des poursuites administratives et pénales, conformément à la loi n° 25 de 2019 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Enfin, l'Agence a appelé tous les citoyens à respecter les exigences de sécurité sanitaire lors de la manipulation des aliments à la maison et à toutes les étapes de la préparation, du conditionnement, du stockage et du transport. Elle a également insisté pour que les citoyens s'abstiennent d'acheter et de manipuler des denrées alimentaires dans des lieux non autorisés.