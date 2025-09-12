Tunisie: La STB publie son premier rapport extra-financier - Un engagement fort au service du développement durable et de la responsabilité sociétale

La Société Tunisienne de Banque (STB) annonce la publication de son premier rapport extra-financier, élaboré conformément au guide de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), en se référant aux standards GRI et illustrant l'intensification de son engagement en faveur d'une banque responsable, durable et engagée.

Ce rapport illustre les efforts de l'année 2024, durant laquelle, la STB a multiplié les initiatives stratégiques afin d'intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes ses activités, affirmant ainsi son rôle de leader dans le paysage bancaire tunisien.

En plaçant la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance au centre de son modèle d'affaires, la STB met en lumière, à travers ce rapport sa stratégie, sa démarche, ses plans d'actions et ses réalisations. La RSE ne se limite pas à des actions ponctuelles ; elle guide la mission et la stratégie globale de la Banque, couvre l'ensemble de l'organisation et favorise la création de valeur durable.

Pour structurer sa démarche de responsabilité sociétale, la STB a adopté la norme internationale ISO 26000 en réalisant un diagnostic approfondi, appuyé par des échanges avec les parties prenantes qui a permis d'identifier les enjeux prioritaires.

Parmi ces enjeux, la STB met particulièrement l'accent sur le financement responsable, en soutenant des projets à fort impact social et environnemental, ainsi que sur un accompagnement durable de ses clients. La gouvernance éthique, la promotion d'un environnement de travail inclusif et attractif, l'écoresponsabilité dans ses opérations, ainsi que la protection des données et la cybersécurité, complètent ce cadre d'engagement qui traduit la volonté profonde de la banque à conjuguer performance et responsabilité.

S'inscrivant dans une vision à moyen terme, la STB présente également sa stratégie « STB Horizon 2026 », qui fait évoluer la démarche RSE vers une stratégie globale ESG avec des ambitions renforcées, fixant des objectifs mesurables et intégrant leur suivi dans le cadre du pilotage global de la performance ESG.

Cette stratégie se concentre sur la décarbonation industrielle, le verdissement du portefeuille d'investissements, la promotion de la finance verte, et l'appui à la transformation durable des secteurs porteurs de l'économie tunisienne. Par ces actions, la STB entend jouer un rôle moteur dans la transition écologique et le développement inclusif du pays.

À l'occasion de la première publication de ce reporting , la STB bank valorise aussi l'ensemble des actions concrètes qu'elle déploie au quotidien en faveur de la communauté et de ses collaborateurs. La STB place l'humain au coeur de ses orientations en valorisant ses collaborateurs à travers des politiques ambitieuses de formation continue, de diversité, d'inclusion et d'égalité professionnelle, assurant un environnement de travail respectueux et stimulant.

Quant aux actions communautaires, elles ciblent prioritairement des secteurs à forte valeur sociétale (éducation, enfance, transport, santé et bien-être) en parfaite cohérence avec les priorités nationales, contribuant ainsi à promouvoir l'équité sociale et le développement durable au service de l'intérêt général.

En publiant ce rapport, la STB s'engage à rendre compte chaque année des progrès réalisés afin de garantir une transparence totale vis-à-vis du public et réaffirme sa volonté d'accompagner durablement son écosystème, en plaçant l'éthique, la responsabilité sociale et environnementale au centre de son modèle d'affaires. Cette étape marque l'engagement constant de la banque à construire avec ses parties prenantes un avenir prospère et respectueux des enjeux de demain.