Tunisie: Les destinations touristiques préférées des Tunisiens en 2025

En 2025, les Tunisiens continuent de montrer un intérêt marqué pour les voyages internationaux, cherchant à combiner découverte culturelle, détente et accessibilité. Selon les dernières données disponibles, la Turquie se positionne comme l'une des destinations les plus prisées. Les voyageurs sont particulièrement attirés par Istanbul, avec ses mosquées majestueuses et son ambiance unique, ainsi que par les villes côtières telles qu'Antalya et Bodrum, qui offrent des plages magnifiques et des infrastructures touristiques de qualité.

L'Égypte conserve également une place importante parmi les choix des Tunisiens. Les pyramides de Gizeh, le temple de Karnak et la vallée des Rois continuent de séduire les amateurs d'histoire, tandis que les stations balnéaires de la mer Rouge, comme Hurghada et Sharm El Sheikh, attirent ceux qui recherchent des séjours balnéaires alliant confort et loisirs.

L'Europe reste une région de prédilection, avec la France en tête des destinations grâce à l'importante diaspora tunisienne et aux liens culturels forts. L'Italie attire également de nombreux voyageurs grâce à sa proximité géographique et à la richesse de son patrimoine culturel. L'Espagne, notamment à travers les villes de Barcelone et Madrid, séduit par son dynamisme culturel et son accessibilité, tandis que la Grèce attire par ses îles pittoresques, telles que Santorin et Mykonos, idéales pour les amateurs de paysages idylliques et de plages ensoleillées.

Au-delà de l'Europe, les pays d'Asie du Sud-Est connaissent un intérêt croissant parmi les Tunisiens. Des destinations comme la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge séduisent ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles cultures, des paysages variés et une gastronomie riche. Ces pays offrent une expérience touristique complète, combinant découvertes historiques et immersions dans des traditions locales uniques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ceux qui recherchent le luxe et la détente, les Maldives continuent d'attirer de nombreux Tunisiens. Avec leurs plages de sable blanc, leurs eaux cristallines et leurs complexes hôteliers haut de gamme, les Maldives restent une destination de rêve pour les lunes de miel et les séjours reposants.

Ces choix reflètent des tendances claires parmi les voyageurs tunisiens : la recherche de destinations offrant à la fois accessibilité, richesse culturelle et possibilités de détente. Les données récentes indiquent une croissance continue des départs internationaux depuis la Tunisie, ce qui témoigne de l'importance croissante du tourisme pour les Tunisiens en quête d'évasion et de nouvelles expériences.