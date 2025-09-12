Cote d'Ivoire: Koro/Présidentielle 2025 - Le médiateur délégué du Bafing sensibilise à des élections apaisées

En prélude aux élections présidentielles du 25 octobre 2025, le médiateur délégué du Bafing, Sanogo Al-Hassana, a entrepris une tournée régionale de sensibilisation. Cette campagne est une initiative du Médiateur de la République de Côte d'Ivoire et exécutée par le médiateur délégué.

La localité de Koro, a accueilli le jeudi 11 septembre 2025, la première étape de cette campagne. C'était en présence du corps préfectoral, des chefs de villages, des guides religieux, des présidents de jeunes et de femmes du département.

Au dire de Sanogo Al-Hassana, une élection ne devrait pas perturber la cohésion sociale et la paix qui règne entre les populations. Elle doit plutôt être un moment de libre expression de son choix dans les urnes, a-t-il indiqué. Le médiateur délégué de conseiller donc : « L'élection n'est qu'un jeu démocratique où chacun vient s'exprimer librement dans les urnes. Elle ne doit pas diviser encore moins occasionner des morts ».

Dans la perspective de voir toutes les parties prenantes œuvrer pour la consolidation de la paix, il lance : « Que tout le monde pose des actes allant dans le sens de l'apaisement ». Ce, avant d'exhorter à une utilisation responsable et rationnelle des réseaux sociaux. « Évitez la diffusion des fausses informations et les messages d'incitation à la haine », a-t-il insisté.

Au nom de ses pairs du Département de Koro, Bakayoko Kassoum, chef de village de la localité éponyme, a rassuré le médiateur délégué de leur disponibilité à travailler pour consolider la paix et à oeuvrer pour des campagnes électorales civilisées. « Vous pouvez compter sur nous pour sensibiliser nos communautés à l'effet d'avoir des élections apaisées », a-t-il rassuré.

Abondant dans leurs sens, Honoré Gueu Guié, préfet du département de Koro et Touré Adama, 1er adjoint au maire de la Commune, ont salué le choix porté sur Koro pour abriter la première étape de cette tournée. Ils ont également incité les participants à être des relais dans leur village respectif, afin que les prochaines élections présidentielles se passent sans violence ni heurts partout en Côte d'Ivoire et en particulier dans la circonscription administrative hôte.