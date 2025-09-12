Cote d'Ivoire: Faustin Ehouman (Super Ebony 2024) - Le destin d'un dernier-né allié à l'excellence

De la géographie au journalisme, en passant par la musique, Faustin Ehouman a transformé chaque détour de sa vie en tremplin vers l'excellence. Portrait d'un benjamin devenu une voix qui compte dans la presse ivoirienne.

Né le 13 septembre 1989 à Angamankro, petit village du Moronou, son histoire avait déjà un parfum de légende : dernier-né d'une fratrie de 36 enfants, il a grandi avec le surnom taquin que lui avait attribué son frère aîné, le célèbre écrivain et journaliste, Venance Konan : « La dernière goutte de sperme de papa ».

Juste un an après sa naissance, son père, grand administrateur de l'État, respecté et rigoureux, s'éteint. De quoi donner à Faustin le statut d'« enfant de vieillesse », profil que certains scientifiques décrivent comme prédisposé à l'excellence. La suite allait confirmer cette théorie.

Écolier brillant à Abobo PK18, il aligne les premières places comme il collectionne aujourd'hui les Prix Ebony. Collège, lycée, baccalauréat scientifique en 2008 : tout roule comme sur des roulettes pour lui. Direction l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour une maîtrise en géographie urbaine. Mais chez Faustin, les passions ne se remplacent pas, elles s'empilent et se complètent. Entre deux notes de piano et une partition de clarinette, il décroche un master en musique et communication à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac).

C'est pourtant la plume qui prend le dessus. Dès 2015, Fraternité Matin lui ouvre ses colonnes : d'abord au service Culture, puis en Économie, avant un retour en Culture, renouant ainsi avec ses premières amours.

Vif, curieux et polyvalent, il attire rapidement l'attention de grands titres internationaux comme Jeune Afrique. En 2022, il cosigne avec son mentor, Venance Konan, la biographie « Abidjan.net, une histoire d'avenir. »

Les distinctions suivent : Prix Ebony 2022 en agroéconomie ; triplé historique en 2023 (Ebony interview, Ebony enquête et Ebony meilleur journaliste de la presse écrite) ; Super Prix de la plume antitabac 2023 ; encore un triplé en 2024 (Ebony interview, Ebony presse écrite et Super Ebony 2024), avant d'ajouter, en 2025, le Prix du Challenge social de la Lonaci.

Entre deux reportages, l'homme reste fidèle à ses terrains de prédilection : le développement, la société, les arts et les addictions des jeunes.

Esprit libre, toujours critique, il cultive ce mélange rare d'érudition, d'humour et de curiosité insatiable. Bref, Faustin Ehouman n'est plus seulement « la dernière goutte » : il est devenu une source vive pour la presse ivoirienne.