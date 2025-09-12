Congo-Kinshasa: Déplacements massifs après 48 heures de combats entre M23 et Wazalendo à Masisi

La localité de Kasopo, secteur d'Osso Banyungu en territoire de Masisi (Nord-Kivu), est désertée par sa population après deux jours de violents affrontements entre les rebelles du M23 et une coalition de groupe locaux Wazalendo. La situation sécuritaire reste tendue, avec des conséquences lourdes pour la population, selon des sources locales.

Depuis mercredi 10 septembre 2025, la localité de Kasopo connaît une crise humanitaire majeure, la population fuyant massivement les combats entre les rebelles du M23 et les milices Wazalendo, composées d'éléments du Mouvement d'action congolais (MAC), de l'APCLS et d'Uhuru. Ces affrontements ont contraint de nombreuses familles à chercher refuge dans la forêt ou dans des villages éloignés de la zone des hostilités.

Malgré une accalmie relative observée jeudi 11 septembre, aucun habitant n'a encore regagné Kasopo, la peur de nouvelles violences demeurant forte.

Les deux camps se livrent une lutte acharnée pour le contrôle de cette zone stratégique, point de jonction entre les territoires de Masisi et de Walikale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mercredi, des tirs nourris d'armes lourdes ont marqué une tentative ultime de maîtrise du territoire, aboutissant à la reprise par les Wazalendo de deux localités sur quatre précédemment contrôlées par le M23.

Cette dynamique de perte et de reconquête se poursuit depuis avril 2025. La persistance des combats a un impact grave : l'arrêt des cours pour les enfants, l'abandon des champs par les agriculteurs et la paralysie du commerce local, déplorent les notables locaux.

Ce conflit prolongé exacerbe la précarité et l'insécurité dans cette région du Nord-Kivu, appelant à une urgente recherche de solutions pérennes pour restaurer la paix et permettre le retour des populations déplacées, selon des organisations de la région.