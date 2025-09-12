Congo-Kinshasa: Décès d'une patiente au HJ Hospital - L'établissement incrimine son accompagnateur pour transfert vers un autre centre

La direction de l'hôpital HJ a livré sa version des faits à la suite du décès de Divine Kumasamba, survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre, faute de soins appropriés.

Selon le Dr Joseph Bangambe, directeur de l'établissement, la patiente avait été prise en charge aux urgences et orientée vers les soins intensifs, où les premiers soins lui ont été administrés.

Cependant, l'accompagnateur de la patiente aurait décidé, contre l'avis médical, de la transférer vers une autre structure.

« Il n'y a pas eu de collaboration avec la personne qui accompagnait la malade. Les soins ont été donnés. Lorsque nous leur avons communiqué le montant à payer, ils n'ont pas souhaité signer un engagement pour régler plus tard. Ils ont préféré partir. Notre médecin aux urgences a estimé nécessaire que la patiente continue son traitement chez nous, mais l'accompagnateur a refusé et est parti contre avis médical », a expliqué le Dr Bangambe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ajoute que l'accompagnateur aurait même demandé à louer une ambulance pour assurer ce transfert, bien que l'état de la patiente fût critique.

Le directeur de l'hôpital précise que, comme dans tous les établissements, l'accès aux soins intensifs ou à la salle d'opération nécessite le versement d'une caution.

En réponse à ce drame, le ministère de la Santé publique de la RDC a suspendu temporairement les activités du service des urgences de l'hôpital HJ, dénonçant un refus de prise en charge en urgence dû à des problèmes financiers, malgré un acompte déjà versé. Une enquête est en cours pour clarifier les responsabilités dans ce décès tragique.

Cette affaire soulève une fois de plus la nécessité de garantir un accès aux soins urgents sans entrave financière, conformément au cadre de la couverture santé universelle promue par le gouvernement congolais.