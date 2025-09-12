Congo-Kinshasa: La prison de Bunia privée de financements depuis janvier 2025

La prison centrale de Bunia, en Ituri, est confrontée à une grave crise de financement depuis le début de l'année 2025. En effet, depuis janvier, cet établissement carcéral n'a reçu aucun fonds du gouvernement, plongeant la prison dans une grande précarité et créant de sérieuses difficultés dans la prise en charge des détenus.

Les responsables de la prison ont fait part de cette situation critique à Bruno Lemarquis, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU en RDC et Coordonnateur humanitaire, lors de sa visite le jeudi 11 septembre. Le directeur adjoint de la prison a souligné que le retard des subsides compromet la gestion correcte des plus de 2 000 détenus que compte la prison, alors que sa capacité d'accueil ne dépasse pas 500 places.

Un autre problème majeur est le retard dans le traitement des dossiers judiciaires, ce qui contribue à allonger la détention provisoire et aggrave la surpopulation carcérale.

Bruno Lemarquis a assuré qu'il transmettra ces doléances aux autorités nationales afin de trouver des solutions adaptées. Il a aussi rappelé qu'une solution durable passe par la construction d'une nouvelle prison à Bunia, dans le cadre d'un plan national incluant onze nouvelles prisons.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré ces difficultés, les responsables de la prison ont salué le soutien apporté par la MONUSCO, qui, dans le cadre de son mandat d'appui aux institutions, à travers ses projets à impact rapide (QIPS), a financé la construction de murs de clôture, de pavillons pour femmes et mineurs, d'une salle d'audience et d'hospitalisation, ainsi que l'installation de caméras de surveillance et la mise à disposition d'une ambulance.

Ces appuis ont permis de mettre fin aux évasions fréquentes dans cet établissement où le taux d'occupation est quatre fois supérieur à sa capacité théorique.