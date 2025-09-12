Congo-Kinshasa: Journée ville morte pour dénoncer le regain des attaques ADF à Beni et Lubero

Une journée ville morte, paralysant les activités socio-économiques, a été observée jeudi 11 septembre à Butembo, au Nord-Kivu. Cette initiative a été lancée par des mouvements citoyens et des groupes de pression locaux pour dénoncer la recrudescence des attaques des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans les territoires de Lubero et Beni au Nord-Kivu.

Marchés, banques, écoles, transports publics et autres services étaient à l'arrêt, signe fort d'une mobilisation générale pour interpeller les autorités sur l'insécurité qui touche durement les populations civiles.

Les organisateurs réclament une action plus vigoureuse des forces conjointes des Forces armées de la RDC (FARDC) et de l'armée ougandaise (UPDF) afin d'étendre les opérations militaires à toutes les zones menacées par les ADF, pour prévenir de nouvelles attaques.

Cette mobilisation intervient après les attaques meurtrières qui ont fait au moins 89 morts dans les territoires de Butembo et Lubero il y a quelques jours, provoquant choc, colère et émotion au sein de communautés locales.

Toutefois, la société civile regrette les dégâts matériels causés lors de cette journée, notamment aux endroits où des barricades ont été érigées dans la ville.

Un jeune manifestant a également été blessé par balle lors d'une intervention policière visant à rétablir l'ordre.

En début d'après-midi, la police est parvenue à dégager certaines barricades dans le nord de la ville, bien que la circulation y soit encore très timide.