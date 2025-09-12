Congo-Kinshasa: Le PAM donne de l'argent électronique à 30 000 déplacés au Nord-Kivu pour subvenir à leurs besoins

Au moins 30 000 personnes déplacées reçoivent du Programme alimentaire mondial (PAM) depuis début septembre, des coupons en argent électronique pour subvenir à leurs besoins vitaux.

Cette initiative expérimentale, baptisée « Chakula Sokoni » (la nourriture au marché), vise à renforcer la sécurité alimentaire des bénéficiaires tout en stimulant l'économie locale.

Les coupons électroniques, à valeur monétaire, permettent aux familles de s'approvisionner directement en vivres auprès de commerçants locaux contractés par le PAM. Les denrées concernées sont principalement des haricots, du riz, du sel et de l'huile, des produits essentiels à l'alimentation quotidienne. Les prix appliqués correspondent à ceux du marché local, garantissant aux bénéficiaires à la fois accessibilité et liberté de choix.

Ce projet pilote cherche à créer un lien direct entre les petits producteurs, les commerçants locaux et les communautés bénéficiaires, favorisant ainsi le dynamisme des circuits économiques locaux. Une dizaine de kiosques ont été installés pour exposer les produits alimentaires destinés aux retournés bénéficiaires.

Selon le PAM, ce programme, s'il s'avère concluant, pourra être étendu à d'autres régions de l'est de la RDC frappées par l'insécurité alimentaire.