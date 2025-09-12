Congo-Kinshasa: Procès de Joseph Kabila - La Haute cour militaire ordonne la réouverture des débats

Ce vendredi 12 septembre, la Haute cour militaire a annoncé la réouverture des débats dans le procès opposant le parquet général militaire à l'ancien chef d'État congolais, Joseph Kabila.

Cette décision intervient à la suite d'une requête formulée par les parties civiles, notamment la République démocratique du Congo, ainsi que les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, situées dans l'est du pays.

Lors d'une audience tenue à Kinshasa, rapporte l'Agence congolaise de presse (ACP), le premier président de la Haute cour militaire, Joseph Mutombo, a précisé : « Il était conclu, aujourd'hui, que la Haute cour militaire allait prononcer son verdict, mais hier nous avons reçu une requête des parties civiles sollicitant la réouverture des débats ».

Cette évolution relance un dossier judiciaire sensible, dont les implications politiques et juridiques sont suivies de près par l'opinion nationale et internationale. Les prochaines audiences devraient permettre d'examiner de nouveaux éléments ou de clarifier certains points soulevés par les parties civiles.

Un réquisitoire sévère contre Joseph kabila

Le ministère public avait requis, le 22 août, la peine de mort contre Joseph Kabila, pour trahison, crimes de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel, et complot, tout en demandant la mise sous séquestre de l'ensemble de ses biens.

Le procureur général, Lucien René Likulia, avait présenté Joseph Kabila comme l'instigateur intellectuel des exactions commises par les rebelles de l'AFC/M23 dans l'Est du pays. Il avait souligné que les violences -- meurtres, viols, déportations, destructions -- ont causé des préjudices massifs à la République, justifiant une responsabilité pénale individuelle.

Outre la peine capitale, le ministère public avait requis :

20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre

15 ans de prison pour complot

Arrestation immédiate du prévenu

Condamnation aux frais et contrainte par corps.

Les parties civiles, qui avaient déjà réclamé 24 milliards USD de dommages à l'État congolais, ont contesté le réquisitoire et maintenu leurs plaidoiries. Elles insistent sur la requalification des infractions, notamment en espionnage, et sur la déchéance de la nationalité congolaise de Joseph Kabila.

Ce procès, tenu par contumace, reste un moment clé dans l'histoire judiciaire du pays, il suscite une vive attention nationale et internationale. Les proches de Kabila dénoncent une persécution politique, tandis que ses partisans qualifient la procédure de mise en scène orchestrée pour écarter un acteur influent de la scène politique.