Congo-Kinshasa: Une délégation gouvernementale en mission de réconciliation et restauration de l'autorité de l'État à Uvira

Une délégation gouvernementale conduite par le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, séjourne à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, avec pour mission de réconcilier les communautés locales, apaiser les tensions et rétablir l'autorité de l'État.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par plusieurs journées de troubles, ponctuées par des opérations « villes mortes » décrétées par la société civile et les forces vives locales. À l'origine de ces tensions : la nomination controversée d'un nouveau commandant adjoint à la 33e région militaire.

La délégation a participé à un Conseil de sécurité restreint réunissant les services concernés aux niveaux national et provincial, afin de dresser un état des lieux de la situation sécuritaire. Ce conseil a ensuite été élargi à la société civile, aux forces vives et aux représentants des Wazalendo, dans le but de favoriser un dialogue franc, dissiper les malentendus et instaurer un climat de paix.

Le ministère de l'Intérieur souligne que cette démarche s'inscrit dans une volonté de restaurer pleinement l'autorité de l'État à Uvira.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, salue l'initiative et évoque une évolution positive sur le terrain.

Aux côtés du ministre de l'Intérieur, la délégation comprend également :

Aimé Boji, ministre de l'Industrie,

Floribert Anzuluni, ministre de la Coopération régionale,

Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants,

Le Général Jules Banza, chef d'état-major des FARDC,

Le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, Commissaire Général de la Police nationale congolaise.

La délégation prévoit de consulter l'ensemble des forces vives locales, y compris les représentants des différentes communautés d'Uvira, afin de consolider les efforts de pacification et renforcer la cohésion sociale.