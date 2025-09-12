Congo-Kinshasa: Une délégation gouvernementale en mission de réconciliation et restauration de l'autorité de l'État à Uvira

12 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une délégation gouvernementale conduite par le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, séjourne à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, avec pour mission de réconcilier les communautés locales, apaiser les tensions et rétablir l'autorité de l'État.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par plusieurs journées de troubles, ponctuées par des opérations « villes mortes » décrétées par la société civile et les forces vives locales. À l'origine de ces tensions : la nomination controversée d'un nouveau commandant adjoint à la 33e région militaire.

La délégation a participé à un Conseil de sécurité restreint réunissant les services concernés aux niveaux national et provincial, afin de dresser un état des lieux de la situation sécuritaire. Ce conseil a ensuite été élargi à la société civile, aux forces vives et aux représentants des Wazalendo, dans le but de favoriser un dialogue franc, dissiper les malentendus et instaurer un climat de paix.

Le ministère de l'Intérieur souligne que cette démarche s'inscrit dans une volonté de restaurer pleinement l'autorité de l'État à Uvira.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, salue l'initiative et évoque une évolution positive sur le terrain.

Aux côtés du ministre de l'Intérieur, la délégation comprend également :

  • Aimé Boji, ministre de l'Industrie,
  • Floribert Anzuluni, ministre de la Coopération régionale,
  • Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants,
  • Le Général Jules Banza, chef d'état-major des FARDC,
  • Le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, Commissaire Général de la Police nationale congolaise.

La délégation prévoit de consulter l'ensemble des forces vives locales, y compris les représentants des différentes communautés d'Uvira, afin de consolider les efforts de pacification et renforcer la cohésion sociale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.