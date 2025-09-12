Congo-Kinshasa: Sit-in des agents de la fonction publique devant la Primature pour exiger de meilleures conditions salariales

Les membres du Syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnel (SIRAP) ont organisé mercredi 11 septembre un sit-in devant le bureau de la Primature à Kinshasa pour interpeller la Première ministre sur une série de revendications liées aux conditions salariales et administratives des agents de l'État.

Parmi les principales doléances figurent :

La mécanisation des agents dits « Nouvelles unités », encore non-inscrits sur les listes de paie,

La mise à la retraite des cadres ayant plus de 35 ans de carrière ou âgés de plus de 65 ans,

Le déblocage des salaires des agents de carrière,

Le paiement des 50 000 francs congolais promis dans l'accord de Bibwa signé en 2024.

Dans une ambiance marquée par l'exposition de banderoles, des coups de sifflets et des slogans, les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol. Les agents du service des cantines scolaires ont notamment dénoncé 18 mois d'arriérés de salaires et de primes.

« Nous sommes des responsables. À la rentrée scolaire, nous n'avions pas de fonds pour assurer un retour digne à nos enfants. Nous souffrons », a confié l'un d'eux.

Du côté de l'Office des voies de desserte agricole (OVDA), les revendications portent sur l'application de la grille barémique des salaires pour les agents actifs et retraités, conformément au décret de juillet 2022 du gouvernement Sama Lukonde. Les agents demandent également la régularisation des situations administratives et pécuniaires des doublons rejetés à Kinshasa et en province.

« Nous tendons vers le quatrième trimestre, mais l'ajout des 50 000 francs congolais promis par le gouvernement n'est toujours pas effectif », a dénoncé un syndicaliste.

Une délégation des manifestants a été reçue par la Première ministre pour discuter des pistes de solution susceptibles d'apaiser les tensions et de répondre aux attentes des agents et cadres de la fonction publique.