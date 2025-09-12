Congo-Kinshasa: Corridor de Lobito - L'Union européenne s'engage pour le développement régional

12 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Union européenne (UE) souhaite jouer un rôle actif dans le développement du corridor de Lobito, un projet ferroviaire stratégique reliant la côte atlantique de l'Angola aux régions minières de la RDC et de la Zambie.

Une délégation conjointe de l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL) et de l'Agence suédoise de coopération (SIDA) est actuellement en mission, depuis le 10 septembre, en RDC et en Zambie pour explorer les opportunités offertes par ce corridor.

Lors d'une conférence de presse tenue à Lubumbashi, dans la province congolaise du Haut-Katanga, les deux agences, ENABEL et SIDA, ont souligné l'importance de la réhabilitation de la voie ferrée Dilolo-Kolwezi, qui pourrait favoriser un transport plus équitable et bénéficier directement aux communautés locales.

Jean Van Wetter, Directeur général d'ENABEL, insiste :

« Il faut que ce projet crée de la valeur ajoutée dans le pays : industrie locale, main-d'oeuvre qualifiée, PME intégrées... »

Ce programme européen vise à mobiliser des investissements pour des infrastructures durables dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports.

Le corridor de Lobito est une initiative d'envergure qui pourrait transformer les échanges commerciaux dans la sous-région en reliant Lobito (Angola) aux zones minières de la RDC et de la Zambie.

