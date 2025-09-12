Congo-Kinshasa: Le ministre provincial de l'Économie met en garde contre la spéculation sur le prix du carburant

12 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à flambée du prix du carburant à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le ministre provincial de l'Economie, Georges Kasongo Wa Muya, a mis en garde contre toute forme de spéculation. Il attribue cette conjoncture à une rupture de stock liée aux difficultés persistantes dans la chaîne d'approvisionnement.

« Notre voie d'approvisionnement pose encore problème. Cette conjoncture est liée à une rupture du stock. La hausse des prix est l'oeuvre des spéculateurs. Selon les mécanismes d'assainissement et de fixation des prix des produits pétroliers au Maniema, le prix d'un litre d'essence est fixé à 6 000 francs congolais. Tout spéculateur s'expose à la rigueur de la loi », a-t-il déclaré.

Le ministre appelle les opérateurs économiques à respecter les tarifs officiels et à éviter toute pratique abusive, tout en rassurant la population sur les efforts en cours pour rétablir l'approvisionnement normal.

Depuis dimanche soir, le litre d'essence, initialement fixé à 6 000 francs congolais, se vend désormais entre 10 000 et 13 000 francs congolais. Cette hausse brutale perturbe fortement la circulation et entraîne une augmentation des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux.

