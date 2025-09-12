Tunisie: Gestion transparente de la chose publique, une affaire au quotidien

Le souci de l'Etat pour maintenir l'esprit de transparence et de lutte contre la corruption constitue, désormais, un credo incontournable pour garantir une gestion saine et positive des affaires de la chose publique en Tunisie.

C'est ce qui explique, d'ailleurs, les réunions périodiques et régulières menées par le Chef de l'Etat avec les principaux responsables chargés des dossiers financiers et dont les plus récentes ont eu lieu avec la ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie(BCT).

En effet, dans le cadre du suivi, assuré quotidiennement, de la mise en oeuvre du budget de l'Etat et de la loi de finances pour l'année 2026, le Président de la République a passé en revue avec les deux hauts responsables les grandes orientations en la matière, tout en revenant sur le volet du rôle de la BCT dans l'appui à apporter à l'économie nationale.

Il faut dire que tout laisse entendre que l'essentiel réside dans les actions concrètes, loin des simples chiffres et des jeux d'écriture, dans la mesure où le peuple aspire à une véritable amélioration de ses conditions de vie touchant toutes les couches sociales dans les diverses régions du pays, et ce, aussi bien sur le plan économique que social.

En outre, l'Etat semble résolu à poursuivre une approche privilégiant le principe de l'autosuffisance et du compte-sur-soi, tout en bannissant les dépendances et les ingérences. Ce qui commence, d'ailleurs, à porter ses fruits puisque les premiers indicateurs révèlent, entre autres, une certaine maîtrise de l'inflation, une hausse de la croissance se plaçant au-dessus des 3 pour cent au cours du dernier trimestre, sans oublier l'augmentation des réserves en devises et la stabilité du taux de change.

D'autres constats laissent prévoir une action ferme et efficace du côté de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf)en vue de surveiller plus étroitement l'existence de certaines opérations douteuses, vu que des flux financiers massifs sont apparus en dehors des circuits légaux, sachant que ce n'est pas la première fois que l'accent est mis sur le travail de ladite commission.

Rappelons l'insistance du Chef de l'Etat à propos de l'impératif, maintes fois réitéré, de multiplier les initiatives destinées à booster, à la fois, la dynamique économique et sociale dans l'esprit d'augmenter les opportunités de faire émerger l'Etat social, un concept prôné pour la mise en place d'une conjoncture favorable à toutes les catégories sociales du pays.

On assiste ainsi, encore une fois, à une suite claire dans les idées afin de confirmer le placement de l'action socioéconomique sur la bonne voie du développement global et durable.