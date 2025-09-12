Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (5e journée) - Au bénéfice de la JSK et de l'ASS

Tous les deux ont gagné trois précieux points. A Métlaoui, l'ESM se contente d'un seul point.

Après une trêve consacrée à l'équipe nationale, le championnat a repris ses droits depuis hier. Un premier lot de trois matches avancés qui ont profité notamment à la JSK et à l'ASSoliman. Deux victoires bonnes à prendre pour les deux équipes qui n'ont pas dominé leurs vis-à-vis mais qui sont parvenus à assurer l'essentiel en ce début de saison : glaner des points. Il ne fallait pas s'attendre à un grand football, les équipes sont encore fragilisées par les changements d'effectifs et par le physique encore précaire.

A Kairouan, le classique JSK-ASM de retour après des années, n'a pas été plaisant. Au contraire, c'était assez pauvre et monotone malgré trois buts. Et franchement, pour deux équipes aussi prestigieuses, les temps ont changé avec des joueurs moyens rassemblés cà et là. La JSK de Ghazi Ghrairi a joué moins bien que l'ASM de Ameur Derbel, mais les Aghlabides ont été plus adroits pour profiter de leurs quelques moments forts.

L'ASM a laissé passer au moins un point à Kairouan. Le but de Kallou à la 8' n'a pas été bien conservé. Et à chaque fois, un joueur étranger marque. L'égalisation a prouvé le sens du but de Junior qui a été le premier à couper la trajectoire du ballon dévié par la suite par un défenseur marsois (29'). Et au moment où l'ASM poussait et ratait deux buts au moins (deux poteaux), la JSK, sur un centre de Liouane, trouve la faille avec une belle tête de Abdoulay Kanou qui ramène trois points (73').

Une bonne tenue défensive de la JSK face à un ASM perturbé par ce but fatal a scellé le sort du match. C'est la deuxième victoire de la JSK cette saison, tandis que l'ASM n'arrive pas à profiter du bon volume de jeu créé.

A Soliman, l'ASS s'en est bien sorti avec une victoire pénible devant l'OB. Il a fallu un bon moment pour que la VAR annule le but des Béjaois vers la fin du match. L'OB a fourni beaucoup d'efforts pour revenir dans le match, mais le but de Mannoubi Haddad (45') a été suffisant pour les locaux qui respirent enfin. A Métlaoui, pas de vainqueur entre l'ESM et la JSOmrane ( nul vierge). Un point chacun, mais cela fait plus l'affaire de la JSO qui gagne un point d'un déplacement périlleux.

Où est la VAR ?

Pour une première, c'était complétement raté. Et comme la FTF a comme d'habitude pris les choses en retard, il était évident que l'expérience ne soit pas réussie. Le matériel de la VAR est parvenu la veille des matches à la FTF. Les experts venus pour faire l'installation n'ont pas eu le temps qu'il faut pour les tests d'usage. Seul le stade de Bir Bouregba a vu la VAR fonctionner, alors qu'à Kairouan et à Métlaoui, l'écran n'a pas été fonctionnel. Dommage, il fallait mieux préparer cela.