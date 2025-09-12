Tunisie: Le pays et Huawei explorent de nouveaux partenariats pour l'énergie verte

12 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le groupe Huawei a exprimé son intention de développer de nouveaux projets dans le domaine de la transition énergétique en Tunisie.

Lors d'une rencontre au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, la ministre Fatma Thabet Chiboub a reçu Philippe Yang, président régional et responsable de la stratégie énergétique numérique de Huawei pour l'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, en présence du secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la contribution du groupe à la transition énergétique en Tunisie, à travers l'utilisation de technologies avancées pour améliorer la production et la stabilité du réseau électrique ainsi que le stockage d'énergie.

La ministre a rappelé les objectifs nationaux visant à atteindre 35 % de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2035, soulignant l'importance de partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux comme Huawei.

De son côté, Philippe Wang a réaffirmé la volonté du groupe d'accompagner la Tunisie dans ce domaine, en s'appuyant sur son expertise et son expérience internationale.

Huawei, présent en Tunisie depuis plus de 20 ans à travers une filiale de 200 employés, a lancé depuis 2022 une division dédiée aux énergies renouvelables et à leur digitalisation.

