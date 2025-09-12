Tunisie/Egypte: L'équipe nationale A' malmenée par l'Egypte - Loin du compte !

Le choix des joueurs retenus et les compilations de Abdelhay Ben Soltane lors de la double confrontation contre l'Egypte convergent vers un enseignement majeur : certains joueurs n'ont pas leur place en sélection.

Profitant de la fenêtre Fifa du mois de septembre, l'équipe nationale A' s'est rendue à Ismaïla pour une double confrontation en amical contre son homologue égyptienne qui se prépare aussi pour la Coupe arabe de la Fifa qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre de cette année.

La double confrontation s'est soldée par deux défaites. Le premier match a été perdu sur le score (0-1). En se montrant prudent en première mi-temps, Abdelhay Ben Soltane a dénaturé le jeu de la sélection et a fini par subir le rythme de jeu que lui a imposé son hôte. Le résultat ne s'est pas fait attendre : un but encaissé à la fin de la période initiale, signé Majdi Afsha à la demi-heure de jeu suite à une action collective rapide qui a pris de court la défense tunisienne.

En seconde mi-temps, le sélectionneur national a changé de stratégie avec un jeu plus porté vers l'attaque. Sauf que nos attaquants ont manqué de percussion dans les 30 derniers mètres. Et à vrai dire, les Aymen Harzi, Achref Jabri et même le nouveau venu, Nassim Dendani, n'avaient pas suffisamment d'arguments pour espérer déverrouiller la solide défense égyptienne.

La dégringolade...

Pour leur deuxième sortie amicale et alors que nous espérons que Abdelhay Ben Soltane nous propose un meilleur stratagème et que ses joueurs livrent une copie convaincante, néanmoins rassurante en prévision de la Coupe arabe de la Fifa 2025, et même en tenant compte que pour des rencontres amicales, il est d'usage que l'entraîneur exploite le maximum de joueurs, Abdelhay Ben Soltane a fait le choix de chambarder sa défense en commençant par l'alignement dans les bois de Sabri Ben Hassan à la place de Abdessalem Hlaoui qui, pour rappel, a cédé sa place en cours de jeu lors du premier test à Anas Khardani.

Sur le flanc droit de la défense, Mohamed Dräger, qui a de l'expérience en sélection A, a cédé sa place à Ghaith Zaalouni et Amin Cherni a été titularisé sur le flanc gauche en remplacement d'Anis Doubal.

Le choix de Cherni s'est avéré mauvais, étant donné qu'il a commis la grosse erreur d'offrir la balle à Mustapha Saad en pleine surface de réparation. L'ailier droit ne pouvait refuser un "caviar" pour prendre au dépourvu Ben Hassen et doubler la mise à moins de 20 minutes de jeu.

Un deuxième but annonciateur de la chute vertigineuse de notre team national qui a évolué lors de la deuxième sortie amicale contre l'Egypte sans repères. En témoigne Chiheb Jebali complètement perdu et qui n'a pu se montrer dangereux faute d'appui. Et notre sélection de subir une lourde défaite sur le score (0-3).

Abdelhay Ben Soltane a fait, certes, un turnover mais sans véritable schéma directeur. D'un autre côté, bon nombre de joueurs ont démontré qu'ils n'ont pas de place en équipe nationale. En tout cas, ils ne sont pas encore prêts pour sauter le pas.