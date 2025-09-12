A part quelques noms conservés, Moez Nasri et son bureau fédéral proposent de nouveaux noms pour gérer ces différentes commissions sensibles.

Le bureau fédéral a bien fait de reporter l'assemblée générale consacrée à l'élection des présidents et des membres des diverses commissions indépendantes.

Après la qualification de l'équipe de Tunisie au Mondial américain et le gain financier colossal que cette qualification va engendrer, c'est dans une ambiance de fête que cette assemblée va se dérouler. Les associations membres ne vont donc pas rater ce rendez-vous et l'on s'attend à ce que leurs représentants soient nombreux à venir entériner par leur vote les listes des six commissions indépendantes que le bureau fédéral leur aura proposées.

L'opération va être, à coup sûr, réglée durant la matinée en quelques heures, sans débat sur le bien-fondé de ces choix et sans réserves sur les candidats. Seules deux commissions sur six vont être présidées par des « anciens » qui ne sont pas à leur premier mandat.

Ridha Sellami, fidèle de première heure au président de la FTF Moez Nasri, est proposé président de la Commission nationale d'appel avec cinq nouvelles figures : Samir Boujeddi comme bras droit et premier vice-président, Lotfi Tlissi, Sami Mohsni, Wajdi Chater et Atef Ansari comme membres.

Un autre « ancien de la maison », en l'occurrence Faouzi Chamengui, a été choisi pour le fauteuil de président de la Commission de discipline et de fair-play avec du sang neuf dans la composition des membres. Ramzi Ben Ach Billah comme premier adjoint, Amor Anis Zermati, Aymen Abdeddayem et Mariem Ellafi comme membres.

La Commission électorale a été entièrement réformée avec Hamadi Ben Jaza comme président, un autre Ben Ach Billah (Riadh) comme vice-président, Moez Ben Nasr, Mohamed Ouertatani et Nourhen Akremi en tant que membres. La Commission électorale d'appel est une nouveauté créée pour étudier les recours concernant les processus électoraux.

A sa tête, une nouvelle figure : Béchir Ghachem. Limayem Achouri est deuxième de la liste en compagnie de Bilel Marzouk, Rim Ghaîgi et Mohamed Gueblaoui. La Commission de gouvernance et d'audit a été confiée à une équipe new-look avec Lassaâd Wali comme président, Zied Fatnassi en tant que vice-président, Hamdi Lejmi, Skander Arfaoui et Mohamed Zied Hadhri comme membres.

Enfin, la fameuse Commission d'éthique, qui aura du pain sur la planche avec une équipe nouvelle, elle aussi, est composée de Sami Smadehi comme président, Zine El Abidine Oueslati, l'ex-secrétaire général du Club Africain durant des années, comme vice-président, Nabil Mouhi, Mohamed Hassani et Makrem Abdellatif en tant que membres.

Selon quels critères ces choix ont été faits ? Pourquoi la présence féminine, avec trois femmes seulement (Mariem Ellafi, Nourhen Akremi, Rim Ghaîgi) contre vingt-huit hommes, est-elle si faible? Questions auxquelles doit répondre Moez Nasri pour convaincre et inciter la majorité des votants à lever le bulletin vert et entériner ces choix «parachutés» après une timide concertation avec les clubs.