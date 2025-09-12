Tunisie: Ciné arcades - Des images sous les arches

Cette manifestation haute en couleur a rassemblé cinéphiles, familles, mélomanes et enfants, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et résolument artistique.

Un souffle d'art et de magie a caressé les vieilles pierres romaines du Bardo le week-end dernier, alors que s'achevait, dimanche 7 septembre au soir, la première édition de l'événement inédit «Ciné arcades». L'espace d'un soir, les antiques aqueducs se sont transformés en un immense écran à ciel ouvert, vibrant au rythme des images, des sons et des rires, un voyage unique entre passé majestueux et modernité créative.

Dès la tombée de la nuit, les «Henayas», ces majestueuses arches romaines, se sont vues métamorphosées par un jeu de mapping lumineux des plus saisissants.

Les pierres ont dansé, les ombres ont pris vie et l'histoire a chuchoté à l'oreille des spectateurs, installés là, entre ciel étoilé et sol millénaire. La soirée a débuté par la projection du documentaire « El Jem, une grandeur éternelle et un art bien vivant », une production de l'Agence de mise en valeur du patrimoine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce film, auréolé de la médaille d'or au Festival arabe des médias de Jordanie (édition 2021), a transporté le public au coeur de l'amphithéâtre d'El Jem, ce géant de pierre au passé impérial.

Puis, changement d'ambiance : place à l'univers féerique de Disney avec « La Princesse et la Grenouille», un film d'animation déjà applaudi lors du Festival de Carthage 2025. Les enfants, étoiles plein les yeux, ont ensuite vibré au rythme d'un concert live du chanteur Sami Derbès, qui a littéralement enflammé les jeunes coeurs avec ses mélodies rythmées et joyeuses.

Enfin, pour les amateurs de cinéma local, la réalisatrice Raouia Marmouch a présenté son film « La ferme », une oeuvre tunisienne contemporaine, pleine de nuances, qui a su captiver les regards adultes dans un silence attentif.

Organisé par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image, la délégation régionale des affaires culturelles de Tunis et la municipalité du Bardo, cet événement s'est voulu une invitation ouverte à toutes les familles, tous les curieux, à tous ceux qui aiment voir la culture sortir des murs.

Au-delà de la simple projection de films, « Ciné arcades» a offert une véritable expérience sensorielle. L'objectif? Croiser le regard artistique de la caméra avec la majesté des lieux historiques, créer un espace-temps inédit où l'image, la musique et l'architecture fusionnent dans une harmonie rare. Une réussite qui, on l'espère, ne restera pas sans suite.

Car ce type d'événement, mêlant contemplation, émotion et découverte, ouvre de nouveaux horizons pour, les activités culturelles plus vivantes, plus accessibles et, surtout, plus proches du public.