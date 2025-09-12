Tunisie: Jeunes médecins - L'augmentation de la prime de continuité officialisée par arrêté

12 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Un arrêté publié jeudi au Journal officiel de la République tunisienne prévoit une augmentation, à compter d'octobre 2025, de la prime de continuité versée aux médecins résidents et internes.

Il s'agit de l'arrêté n°406 de l'année 2025, qui modifie l'arrêté n°318 de 2001 fixant les conditions d'attribution et le montant de cette prime pour le personnel médical et paramédical des hôpitaux universitaires et de soins, ainsi que pour les médecins hospitaliers des structures publiques relevant du ministère de la Santé publique, incluant les résidents et internes en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire.

Selon le nouvel arrêté :

La prime de continuité pour les résidents et internes de catégorie « A » dans les hôpitaux passe à 120 dinars et 88 dinars.

La prime pour les résidents et internes de catégorie « B » atteint 80 dinars et 64 dinars.

Le président de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins, Wajih Dhakar, a salué cette décision. Il a rappelé que cet accord avait été conclu lors d'une séance de négociation le 3 juillet 2025 avec les représentants du ministère de la Santé, après une série de mouvements de protestation menés par les jeunes médecins pour défendre leurs revendications professionnelles.

Dans une déclaration à la TAP, Dhakar a souligné que cette mesure permettra une augmentation de 40 dinars de la prime de continuité pour toutes les catégories de jeunes médecins, renforçant ainsi leur soutien financier et reconnaissant leur engagement dans les structures hospitalières publiques.

