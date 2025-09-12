Tunisie: Le pays et le Tadjikistan - Nafti reçoit le nouvel ambassadeur tadjik

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu hier, au siège du ministère, le nouvel ambassadeur de la République du Tadjikistan auprès de la Tunisie, Akram Karimi, avec résidence à Riyad, qui lui a remis la copie figurée de ses lettres de créance.

Le chef de la diplomatie a souligné, au cours de cette rencontre, l'importance des consultations politiques bilatérales entre les deux ministères des Affaires étrangères, ainsi que dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). D'après un communiqué du département, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que ces consultations renforceront les liens de fraternité entre les deux peuples frères et permettront de développer et diversifier les relations de coopération et de partenariat dans les domaines du commerce, de l'économie, de la technologie, de l'énergie, et notamment des énergies renouvelables et dans d'autres secteurs d'intérêt commun.

Nafti a également exprimé la disponibilité du ministère des Affaires étrangères à fournir tout le soutien nécessaire à l'ambassadeur tadjik pour l'accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions, selon un communiqué du ministère.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République du Tadjikistan a réaffirmé sa volonté de déployer tous les efforts nécessaires pour consolider les relations de fraternité et de coopération, de manière à refléter l'excellence des relations bilatérales et à valoriser les atouts humains et naturels dont disposent les deux pays frères.