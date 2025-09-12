Tunisie: Coalition éducative tunisienne - » L'urgence d'une réforme globale et approfondie du secteur éducatif «

12 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La réforme éducative ne doit être engagée que dans le cadre du Conseil supérieur de l'éducation à condition de lui conférer un caractère décisionnel et d'élargir sa composition », a souligné, vendredi, la coalition éducative tunisienne.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, la coalition a mis l'accent sur l'urgence de cette réforme qui doit être globale et approfondie.

Elle a, en outre, souligné la nécessité d'associer tous les intervenants dans cette réforme et de revoir la politique éducative actuelle afin de garantir un enseignement de qualité, équitable et accessible à tous, tout en favorisant l'apprentissage tout au long de la vie, conformément à l'objectif 4 de développement durable des Nations unies.

Par ailleurs, la Coalition a ajouté que la digitalisation de l'éducation constitue désormais un levier essentiel de son développement.

