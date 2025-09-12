Tunisie: Fin des prolongations des contrats CIVP dès le 1er octobre

L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) a annoncé vendredi la fin des prolongations des contrats de préparation à la vie professionnelle (CIVP) à compter du 1er octobre 2025. La durée maximale de participation au programme pour un même bénéficiaire dans la même entreprise est fixée à 12 mois.

L'agence précise toutefois que les prolongations resteront possibles pour les personnes en situation de handicap titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un certificat de technicien supérieur. Les demandes de prolongation ne seront plus acceptées après le 30 septembre 2025, souligne le communiqué.

Pour les contrats en cours de moins de neuf mois et dont la fin est prévue après le 30 septembre 2025, une prolongation exceptionnelle pourra être accordée au sein de la même entreprise afin de compléter une durée maximale de 12 mois.

L'ANETI indique également que les chercheurs d'emploi pourront continuer à renouveler leurs contrats avec d'autres entreprises, à condition que la durée totale de participation au programme ne dépasse pas 24 mois. En cas de dépassement de 12 mois de participation effective, le renouvellement exceptionnel avec d'autres entreprises sera limité à la différence entre 24 mois et la durée déjà effectuée.

Cette décision vise à encadrer et à rationaliser le programme CIVP, tout en maintenant un soutien spécifique aux personnes en situation de handicap.