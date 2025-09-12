Sénégal: Le président Faye 'profondément attristé' par le rappel à Dieu du khalife de Darou Khoudoss

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa "profonde tristesse" suite au décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, vendredi.

"J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Le président de la République a présenté ses condoléances "attristées" au khalife général des mourides, à la famille du défunt et à toute la communauté, priant pour la perpétuation de l'oeuvre du guide religieux.

Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, membre de la famille de Darou Khoudoss, a souligné "la grandeur de l'homme qui vient de nous quitter".

Il dit retenir de lui un "saint, soufi et pragmatique, diplomate chevronné au figuré comme au propre", qui a "marqué son époque".

Fils de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des mourides, Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké a dirigé la famille de Darou Khoudoss de 2004 jusqu'à son rappel à Dieu.

Il a succédé à son frère, Serigne Khadim Mbacké Moustapha.

