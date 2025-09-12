Sénégal: Touba - Décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, est décédé, vendredi, à Dakar, a appris l'APS auprès de membres de sa famille.

Fils de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des mourides, le défunt dirigeait la famille de Darou Khoudoss depuis 2004, après avoir succédé à son frère, Serigne Khadim Mbacké Moustapha.

"Vendredi 13 juillet 1945, vendredi 12 septembre 2025, à l'aurore, emporté par la même maladie, Serigne Ahmadou Mokhtar est parti dans les mêmes conditions que son père Cheikh Mouhamadou Moustapha. Leurs destins liés symbolisent la grandeur de l'homme qui vient de nous quitter", a témoigné Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, membre de la famille de Darou Khoudoss.

Selon lui, Serigne Ahmadou Mokhtar "fut un saint et sain, soufi et pragmatique, diplomate chevronné au figuré comme au propre. Il a marqué son époque".

Le guide religieux était "un grand talibé, très respectueux de la hiérarchie mouride", a-t-il ajouté.

Après une longue carrière de diplomate, Serigne Ahmadou Mokhtar s'était retiré pour se consacrer à l'agriculture et à l'éducation des fidèles.

Ses vingt et un ans de khalifat à Darou Khoudoss lui ont permis de raffermir les liens de la descendance de Cheikh Mouhamadou Moustapha, a encore témoigné Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

