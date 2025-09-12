Sénégal: De retour à Dakar, des fidèles sénégalais expriment leur joie d'avoir marché 'sur les pas du Christ'

Dakar — Les quatre cent cinquante pèlerins sénégalais revenus jeudi soir d'un pèlerinage de 21 jours aux lieux saints de la chrétienté ont fait part de leur joie et de leur émotion d'avoir vécu une "expérience spirituelle inoubliable" sur le chemin du Christ.

"Nous avons eu la chance d'effectuer ce pèlerinage pour toucher du doigt ce qu'a vécu notre prophète Jésus-Christ", s'est réjoui par exemple Mathieu Tine, de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, à Dakar.

Cet ancien major de la Marine nationale raconte avoir suivi, avec ses compagnons, les parcours retraçant la vie du Christ, et évoque avec émotion la découverte de vestiges anciens liés à l'histoire chrétienne.

Le curé de la paroisse Saint-Charles Lwanga de Pandiénou Lehar, l'abbé Christian Pierre Ndione, affirme avoir ressenti "une grande joie" en marchant sur les pas du Christ, à Jérusalem, à Rome - où il a rencontré le pape Léon - et à Lourdes, au sanctuaire de l'Immaculée Conception.

"Ce pèlerinage, qui coïncide avec l'année jubilaire 2025, a renouvelé ma foi et m'a permis de prier pour la paix au Sénégal et dans le monde", a confié ce fidèle originaire du diocèse de Thiès (ouest), soulignant l'intensité des moments de dévotion vécus.

Pour Alexandre Egnab Diémé, de la paroisse Marie-Madeleine de Mbao, une commune d'arrondissement dakaroise, cette démarche spirituelle a été une occasion unique de "redécouvrir [sa] foi" en visitant "les endroits fréquentés par Jésus-Christ".

"Ces instants de prières intenses et de recueillement nous ont vraiment renouvelés", a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il en a profité pour confier à Dieu "nos familles, le Sénégal et le monde entier".

Joseph Borelli, de la paroisse de Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, a lui aussi exprimé sa gratitude pour cette expérience "marquée par l'intensité des prières sur les pas du Christ".

"C'est vraiment une grâce", a-t-il affirmé, se disant prêt à renouveler l'expérience si l'occasion se présente.