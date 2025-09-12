Afrique: Le Bénin va accueillir la deuxième édition du SIMA, du 10 au 15 novembre 2025

Dakar — Le Bénin va accueillir la deuxième édition du Salon des industries musicales d'Afrique francophone (SIMA), qui est prévue du 10 au 15 novembre 2025, a appris l'APS, vendredi, auprès des organisateurs.

Le SIMA, créé en 2022, est une manifestation internationale dédiée à la promotion des industries musicales en Afrique francophone.

"Le choix du Bénin n'est pas anodin. En accueillant le SIMA, le pays affirme son positionnement croissant comme hub des industries culturelles et créatives du continent", explique un communiqué des promoteurs de cet évènement.

Selon le texte, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone va bénéficier du soutien institutionnel du ministère béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts.

La prochaine édition du SIMA, "plus ambitieuse" que les précédentes, selon les organisateurs, a pour thème : "Du potentiel aux preuves, faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone".

"Son programme permettra de croiser réflexion et créativité, en réunissant les professionnels et [le] public autour de thématiques clés, dont le financement de l'industrie musicale en Afrique, la propriété intellectuelle, l'importance de la data, le marché du live, ainsi que les nouveaux modèles de coopération et d'export", lit-on dans le communiqué.

Sept mille participants sont attendus au SIMA 2025, ajoute-t-il, rappelant qu'environ 5 000 personnes ont pris part à la première édition, qui a eu lieu à Abidjan.

Une résidence artistique immersive (10-12 novembre), un salon professionnel (13-14 novembre) et un concert (15 novembre) figurent dans le programme de l'évènement.

Les revenus musicaux en Afrique subsaharienne ont franchi le cap des 100 millions de dollars américains (55,8 milliards de francs CFA, selon le cours actuel du dollar) pour la première fois, indique le communiqué des organisateurs du SIMA 2025 en citant la Fédération internationale de l'industrie phonographique.

Selon Mamby Diomandé, le fondateur et commissaire du SIMA, le financement des industries musicales sera au coeur des échanges, lors de la prochaine édition.

"L'Afrique francophone regorge de talents. Sans financements adaptés, ces talents peinent à s'exporter et à créer de la valeur durable", relève le communiqué.