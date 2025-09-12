Sénégal: Un centre aéré à Bakel pour des vacances 'utiles et agréables' au profit de 70 enfants

Bakel — L'Association des encadreurs des collectivités éducatives, en partenariat avec le Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS), a procédé à l'ouverture officielle d'un centre aéré vendredi, à Bakel, en vue de pour permettre à soixante-dix enfants de passer des vacances "utiles" et "agréables" durant 15 jours, a constaté l'APS.

"C'est la deuxième fois que l'Association des encadreurs des collectivités éducatives est en partenariat avec le CDEPS. C'est un projet édicté par l'Etat du Sénégal à travers le ministère [en charge] de la Jeunesse, pour permettre à des enfants de passer des vacances utiles et agréables", a expliqué Mamadou Cissé, directeur du centre aéré de Bakel.

Il s'entretenait avec la presse à l'issue de la cérémonie présidée par l'adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye. Des chefs de services ont pris part à la rencontre financée par le Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR).

Soixante-dix enfants du département, âgés de 7 à 14 ans, participent à cette collectivité éducative. Ils seront formés sur la consolidation des valeurs à travers le thème "Les collectivités éducatives et l'olympisme : cultivons la pratique du respect de nos valeurs".

"Ce thème va permettre d'inculquer aux enfants, en vue des Jeux olympiques de 2026 [à Dakar], du savoir, du savoir-faire et du savoir-être à travers des valeurs que nous avons comme le courage, la solidarité, le respect, l'entraide, des valeurs que les gens commencent à délaisser", a ajouté M. Cissé.

Ces enfants vont aussi apprendre avec les moniteurs des activités techniques manuelles, à faire des activités sportives et des visites au niveau des sites touristiques du département, joignant ainsi l'utile à l'agréable, a indiqué M. Cissé.

Prenant la parole, l'adjoint au préfet, Ngor Pouye, a appelé à un retour aux valeurs par le pardon, l'acceptation de l'autre, l'amour du prochain et la réconciliation pour un Sénégal prospère à l'horizon 2050.

"Aux enfants qui ont la chance de bénéficier de ce centre aéré, j'ose espérer que vous allez profiter de ces moments de formation pour chercher à devenir des citoyens capacités et aptes à développer notre cher pays", a lancé M. Pouye, exhortant les encadreurs à aller de l'avant pour une meilleure promotion sociale des jeunes et des activités éducatives.