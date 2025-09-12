Bignona — Deux mille huit cent trois ménages vulnérables du département de Bignona (sud) vont bénéficier du Programme de résilience agricole (PRA) destiné à renforcer la sécurité alimentaire du pays, a-t-on appris vendredi de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

Le PRA est destiné à 15 000 ménages vivant dans les départements de Bignona, Gossas (centre), Louga et Ranérou (nord), a-t-elle dit en procédant à son lancement officiel.

"Au total, 15.000 ménages vulnérables répartis entre les départements de Louga, Ranérou, Gossas et Bignona bénéficient d'une enveloppe globale de 3 milliards de francs CFA", a-t-elle affirmé, ajoutant que le but de cette initiative de l'État est de renforcer la sécurité alimentaire.

Les bénéficiaires sont des agriculteurs, selon Maïmouna Dièye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque ménage recevra une subvention de 200 000 francs CFA destinée à l'achat d'intrants et de petits équipements agricoles, a-t-elle indiqué.

La subvention va servir à renforcer la capacité de production agricole des bénéficiaires, a ajouté Mme Dièye.

Les 2 803 ménages bénéficiaires du département de Bignona vont se partager 560,6 millions de francs CFA, selon elle.

Le PRA va former et sensibiliser ses bénéficiaires aux bonnes pratiques agricoles, a promis la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Les directions régionales du développement rural prendront part à la formation des ménages.

"Ce programme traduit la volonté du gouvernement de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, à travers une transformation structurelle de l'économie", a dit Maïmouna Dièye.

Le maire de Bignona, Bacary Diatta, a salué le lancement du PRA en se réjouissant du fait que des ménages vivant de la pêche et de l'élevage aussi vont en bénéficier.

"Ce programme traduit la volonté claire du gouvernement de bâtir une société inclusive, résiliente et solidaire", a dit M. Diatta.

La cérémonie officielle de lancement du PRA s'est déroulée en présence d'autorités administratives et de représentants des collectivités territoriales du département de Bignona.