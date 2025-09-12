Afrique: Gestion des finances publiques - Une ONG réunit plus de 150 participants à Ouagadougou

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Pus de 150 participants, dont des officiels, des membres de la société civile et des experts participent à un forum ouest africain sur la gestion des finances publiques, organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous l'égide du Bureau régional couvrant l'Afrique francophone de l'ONG International Budget Partnership (IBP), basé à Dakar.

Dans un communiqué transmis vendredi à l'APS, IBP précise que cette rencontre (11-12 septembre) vise à permettre aux différentes délégations venues des 8 pays de l'Union monétaire ouest africaine (UEMOA), du Cameroun et de Madagascar, de partager leurs réflexions autour du thème général du forum.

"Repenser la performance, la transparence et la redevabilité à l'aune des réformes" est le thème de ce forum organisé en partenariat avec I'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, et le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD).

Il a réuni plus 150 participants dont des représentants de ministères des Finances et du Budget, des Assemblées nationales, des Cours des Comptes, ainsi que des partenaires techniques et financiers et organisations de la société civile.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.