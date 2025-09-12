Dakar — Pus de 150 participants, dont des officiels, des membres de la société civile et des experts participent à un forum ouest africain sur la gestion des finances publiques, organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous l'égide du Bureau régional couvrant l'Afrique francophone de l'ONG International Budget Partnership (IBP), basé à Dakar.

Dans un communiqué transmis vendredi à l'APS, IBP précise que cette rencontre (11-12 septembre) vise à permettre aux différentes délégations venues des 8 pays de l'Union monétaire ouest africaine (UEMOA), du Cameroun et de Madagascar, de partager leurs réflexions autour du thème général du forum.

"Repenser la performance, la transparence et la redevabilité à l'aune des réformes" est le thème de ce forum organisé en partenariat avec I'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, et le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD).

Il a réuni plus 150 participants dont des représentants de ministères des Finances et du Budget, des Assemblées nationales, des Cours des Comptes, ainsi que des partenaires techniques et financiers et organisations de la société civile.