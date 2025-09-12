Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire va remettre son titre en jeu dans cent jours

Dakar — La Côte d'Ivoire va remettre en jeu son titre dans cent jours, au Maroc, où se tiendra la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), un an et sept mois après son troisième sacre de champion d'Afrique de football.

Le 11 février 2024, la Côte d'Ivoire soulevait chez elle son troisième trophée de la CAN depuis sa première participation à une phase finale en 1965.

Les Éléphants ont remporté les éditions de 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. Ils ont perdu les finales de 2006 et 2012, contre l'Égypte et la Zambie.

Les Ivoiriens, qualifiés pour cette 35e édition de la CAN, iront au royaume chérifien défendre leur titre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tirage au sort de la phase de poules a eu lieu le 27 janvier 2025.

La Côte d'Ivoire est logée dans la poule F, qui est très relevée, avec les équipes du Cameroun, du Gabon et du Mozambique.

Le Sénégal, champion d'Afrique de l'édition 2021 (qui a eu lieu en janvier et février 2022), prendra part à cette CAN. Ce sera sa 19e participation à une phase finale.

Il est dans la poule D avec le Bénin, le Botswana et la République démocratique du Congo.

Les Lions du Sénégal joueront leur premier match le 23 décembre 2025, contre les Botswanais. Ils affronteront ensuite les Congolais le 23 décembre, puis le Bénin, le 30 décembre.

Tanger, ville portuaire du nord du Maroc, servira de base à l'équipe nationale du Sénégal.

Les Lions participeront à la CAN 2025 avec un seul voisin immédiat, le Mali, contrairement à la dernière édition de la compétition organisée en 2023 en Côte d'Ivoire, à laquelle avaient pris part la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Mauritanie.

La poule A de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations réunit les Comores, le Mali, le Maroc et Zambie.

Le groupe B est composé de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Égypte et du Zimbabwe.

Le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie et la Tunisie constituent la poule C.

Le groupe E réunit l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.

Le royaume chérifien fin prêt pour la CAN

La première édition de la CAN, qui s'est tenue au Soudan en 1957, a été jouée par trois équipes. La compétition est jouée par 24 équipes depuis 2019.

Le Maroc est le 18e pays à abriter la compétition depuis la première édition. Il va accueillir la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois, après l'édition de 1988 remportée par le Cameroun.

Les Lions indomptables décrochaient alors le trophée continental pour la deuxième fois.

La CAN 2025 se déroulera dans six villes et neuf stades du pays : Rabat (le complexe sportif Prince Moulay-Abdallah, le complexe sportif Prince héritier Moulay-El-Hassan et le stade Al Barid), Casablanca (le complexe sportif Mohammed V), Agadir (Grand Stade d'Agadir), Marrakech (Grand Stade de Marrakech), Fès (complexe sportif de Fès) et Tanger (Grand Stade de Tanger).

Une centaine de journalistes, d'influenceurs et de créateurs de contenus africains et du monde ont effectué récemment une tournée de découverte de ces infrastructures sportives retenues pour la CAN marocaine, à l'initiative de la Fédération royale marocaine de football.

La rencontre ayant opposé le Maroc au Niger, comptant pour la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a servi de match inaugural du nouveau complexe sportif Prince Moulay-Abdellah de Rabat, entièrement reconstruit.

Le stade a une capacité d'accueil de de plus de 70 000 places.

Les autres infrastructures sportives rénovées pour répondre aux standards internationaux de la CAF et de la FIFA sont aussi prêtes à accueillir la compétition africaine.

Le Maroc va conjointement organiser la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal.