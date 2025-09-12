Sénégal: Kaolack - Le maire veut rendre la ville attractive pour booster son développement

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le maire de Kaolack (centre), Serigne Mboup, a réaffirmé vendredi son ambition de rendre plus attractive la commune qu'il dirige, en vue de fin de booster son développement.

"Dubaï a pu se développer, non pas grâce à son pétrole, mais à son attractivité, avec le tourisme d'affaires, les loisirs. C'est désormais l'endroit le plus fréquenté au monde et sa compagnie aérienne et son transport maritime sont numéro un dans le monde. Kaolack ressemble à Dubaï, donc, si nous nous engageons à le développer, avec l'appui du gouvernement, nous y parviendrons", a-t-il dit.

"Il est vrai que nous ne pouvons pas le faire sur dix ou quinze ans, mais nous y arriverons", a indiqué M. Mboup qui participait à une activité d'aquagym, à la plage de Koundam, dans la capitale du Saloum.

Selon l'édile, c'est dans cet esprit que la mairie a engagé le processus d'aménagement de cette plage qui, d'après lui, peut contribuer à l'attractivité de la ville.

Il a invité les populations à pratiquer l'aquagym, "une discipline sportive très efficace pour la santé, qui peut être pratiquée à partir de sept ans jusqu'à l'infini"/

Serigne Mboup a annoncé que la plage de Koundam va d'ailleurs abriter les activités nautiques retenues devant le cadre de la célébration des 105 ans de la commune de Kaolack, la plage de Koundam abritera quelques activités nautiques.

"Après l'aménagement de cette plage, on peut y développer beaucoup d'activités génératrices de revenus comme la restauration, le commerce, entre autres", a-t-il relevé.

Pour le moment, l'accès à cette plage reste gratuit, mais après son aménagement, il y aura une partie VIP qui sera payante. "C'est la privatisation qui favorise la gratuité", a commenté l'édile.

L'objectif poursuivi, à terme, c'est d'offrir aux Kaolakois "un bon cadre de vie, beau et agréable", a indiqué Serigne Mboup.

