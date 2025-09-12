Afrique: Dakar hôte en octobre, d'une conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel

Dakar — La capitale sénégalaise abritera en octobre une conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel, a-t-on appris du directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières (RSF), Sadibou Marong.

Il a fait cette annonce jeudi, en marge de la projection du film documentaire "Radios communautaires, les dernières résistantes de l'information", réalisé par le Français Robin Grassi pour RSF.

Cette production de 23 minutes retrace le quotidien de trois journalistes de radios communautaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Selon M. Marong, la conférence réunira acteurs et pouvoirs publics, dans le cadre de la campagne de plaidoyer menée par RSF en faveur du droit à l'information.

"Notre campagne se poursuit et connaîtra en octobre une étape importante avec cette conférence régionale que Dakar accueillera", a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait qu'il reste "essentiel de parler du droit à l'information au Sahel, malgré la complexité de la situation".

Sadibou Marong a indiqué que la conférence se tiendra dans le cadre du Salon international des médias d'Afrique qu'organise la Maison de la presse Babacar Touré.

Les ministres gambien, sierra Léonais, les représentants des ministères du Mali et du Niger rencontrés lors de la conférence de l'UNESCO pour l'intégrité de l'information à Praia (tenue 3 et 4 septembre dernier) ont "quasiment assuré" de leur présence à cet évènement, a fait savoir le directeur de la Communication Habibou Dia, précisant que l'initiative portée par RSF bénéficie d'un portage institutionnel.

Selon M. Dia, cette rencontre sera "le point culminant" d'une réflexion de plusieurs mois sur les différentes réformes portant sur le secteur des médias, sur instructions du chef de l'Etat.

Il a cité les réformes autour de l'intégrité de l'information, du droit à l'information, de la sécurité des journalistes et des conditions des travailleurs dans le secteur de la communication ainsi que la viabilité des médias.

Il y aura des recommandations sur le statut des radios communautaires et leurs travailleurs comme le souhaitent les pouvoirs publics.

Les radios communautaires, a t-il souligné, accompagnent beaucoup l'Etat dans la sensibilisation, notamment en ces périodes d'inondations.