Sénégal: Diourbel - Le gouverneur préconise des actions de saupoudrage contre la prolifération des moustiques

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a invité, vendredi, les maires à organiser, en relation avec le service d'hygiène, des opérations de saupoudrage afin de limiter la prolifération des moustiques et certaines maladies dans un contexte marqué par les inondations.

Présidant une réunion consacrée à la mise en place d'un plan d'urgence contre les inondations, le gouverneur a insisté sur la nécessité d'initier de grandes opérations de saupoudrage pour soulager les populations confrontées aux eaux de pluies.

Les autorités administratives départementales, les services techniques de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), ainsi que les commandants des compagnies d'incendie et de secours de Diourbel et Touba, ont également pris part à la rencontre.

Selon Ibrahima Fall, cette campagne vise à réduire la prolifération des moustiques et à protéger les populations contre les maladies à transmission vectorielle, notamment le paludisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur a annoncé qu'un recensement des familles sinistrées a déjà été effectué par les préfets, en attendant de voir les modalités d'appui de la tutelle. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de mutualiser l'assistance aux sinistrés dans un souci d'équité.

Il a également invité les collectivités territoriales à contribuer à l'aide destinée aux familles impactées par les inondations.

Revenant sur la gestion des sinistrés, il a plaidé pour l'organisation d'opérations coup de poing dans les zones critiques et souligné la nécessité, après l'hivernage, d'aller vers des solutions structurelles pour régler définitivement le problème des inondations.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.