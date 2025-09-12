Maroc: Services marchands non financiers - 41% des patrons anticipent une hausse de l'activité au T3-2025

12 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les anticipations des chefs d'entreprise du secteur des services marchands non financiers (SMNF), pour le troisième trimestre 2025, révèlent une augmentation de l'activité globale selon 41% d'entre eux, et une stabilité d'après 37%, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces anticipations seraient notamment dues à la hausse de l'activité prévue dans les branches des "Transports Aériens", des "Transports terrestres et transport par conduites", de l'"Entreposage et services auxiliaires des transports" et des "Activités de location et location-bail", explique le HCP dans sa note d'information sur les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les secteurs des SMNF et du commerce de gros.

Elles résultent également de la baisse de l'activité prévue dans les branches de l'"Hébergement et restauration" et des "Activités de poste et de courrier", poursuit la même source.

D'après ladite note, 47% des chefs d'entreprise de ce secteur prévoient une stabilité de la demande, et 38% une augmentation. Concernant les effectifs employés, 54% des patrons anticipent une stabilité et 26% une amélioration, rapporte la MAP.

Au deuxième trimestre 2025, l'activité des services marchands non financiers aurait connu une hausse selon 64% des patrons et une baisse selon 15%.

Cette évolution aurait été le résultat, d'une part, de l'augmentation des activités de "Télécommunications", des "Transports aériens", des "Transports terrestres et transport par conduites" et de l'"Entreposage et services auxiliaires des transports" et, d'autre part, de la baisse d'activité enregistrée dans les branches de la "Publicité et études de marché", des "Activités immobilières" et des "Transports par eau".

Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 77%.

Les carnets de commande du secteur se seraient situés à un niveau normal par 69% des patrons et inférieur à la normale par 24% d'entre eux. L'emploi aurait, quant à lui, connu une augmentation selon 32% des chefs d'entreprises.

